Costco神級甜點消失 網友見新版崩潰：根本侮辱

美國好市多（Costco）近期推出全新「焦糖吉拿棒聖代」引發消費者熱議。示意圖。（路透）

美國好市多（Costco）近期推出全新「焦糖吉拿棒聖代」引發消費者熱議。自2024年將經典吉拿棒下架後，2025年3月，Costco於美國各地分店上架售價2.99美元的聖代，內容為香草霜淇淋搭配鹽味焦糖醬及切塊吉拿棒，並非原本長條造型。此舉導致網友在社群平台上發表「這根本是侮辱，給我們吉拿棒碎片卻沒有整根吉拿棒」等言論，引發消費者的強烈反應。

經典吉拿棒停售引發顧客不滿

每日郵報報導，Costco自1990年代以來以1美元吉拿棒聞名，但自疫情期間起停售，2024年短暫回歸後再度下架，改以750大卡巧克力餅乾取代，市場反應兩極。

網友留言「他們什麼都做了，就是不把吉拿棒帶回來」，甚至有家長在Reddit分享「我家6歲小孩每隔幾個月就會大叫『為什麼不賣吉拿棒了！』這成了他人生第一個大失落，令人印象深刻。」，顯示吉拿棒在顧客心中的地位。

焦糖吉拿棒聖代上市 巧克力薄荷聖代消失

Costco現已於全美630家分店陸續推出焦糖吉拿棒聖代，雖然尚未確定是否全門市都能買到，但相關消息已在社群平台瘋傳，網友直呼「Costco又來了！」。

同時，原有的雙重巧克力薄荷聖代逐漸下架，有顧客在Instagram留言「我懇求Costco讓他們的薄荷霜淇淋在齋戒月結束前都還能買到，這是我唯一想吃的」。

Costco調整營運策略 強化會員制度與結帳流程

Costco美國分店因應市場變化，除經典熱狗套餐、3.99美元雞肉捲等主打商品外，近期也收緊戶外美食廣場的會員驗證規定。

同時，執行長Ron Vachris向投資人表示，門市正導入由員工預先掃描顧客購物車商品的新流程，以提升結帳效率並減少錯誤，與競爭對手Sam's Club推行的Scan & Go自助結帳系統有所不同。

Costco神級甜點消失換新版 網見它變碎屑崩潰：根本侮辱

TVBS新聞網