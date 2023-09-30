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法新人婚禮只供餐麥當勞漢堡 1原因「不附薯條」

聯合新聞網／綜合報導
法國一對新人結婚的婚宴餐點選擇麥當勞漢堡。示意圖。(本報資料照片)
法國一對新人結婚的婚宴餐點選擇麥當勞漢堡。示意圖。(本報資料照片)

法國巴黎一對新人近日結婚宴客，特別的是，兩人婚宴準備的餐點竟是速食店麥當勞的漢堡，兩人是麥當勞的忠實顧客，原本很擔心親戚不支持兩人的決定，不過最後婚禮依然圓滿結束。

根據外媒報導，25歲的奧芙莉（Ophélie）與27歲的畢拉杜（Thomas Billaudeau）近日結婚宴客，而婚宴上的餐點出現麥當勞的漢堡，他們表示，兩人都是麥當勞的忠實粉絲，曾開玩笑稱會在婚禮上吃麥當勞，想不到最終實現了這個想法。

畢拉杜表示，婚宴上僅提供麥當勞的漢堡，沒有薯條，以避免薯條變冷或濕掉，而喪失原有口感。

兩人表示，他們的婚禮只有45名客人參加，原本很擔心親戚不支持他們的做法，也很擔心他們的反應，不過最後這項計畫大受歡迎，客人們感到驚訝與高興，即使有些人最初猶豫不決，但最終都非常喜歡。

@thomasbillaudeau

@McDonald's Beauvais Tille Merci pour la régalade à notre mariage 😂

♬ son original - Thomas Billaudeau

畢拉杜表示，不一定會推薦新人在婚宴中提供麥當勞餐點，但他鼓勵新人們舉辦自己想要的婚禮，只要有良好的氣氛，賓客就可以玩得非常開心，每個人都該為自己的婚禮做想做的事。

兩人也將婚禮的影片上傳抖音，網友褒貶不一，雖然有人批評兩人作法，但也有網友認為，兩人省下昂貴餐點的費用，選擇更能負擔且討人喜歡的麥當勞餐點，也是一種好作法。

麥當勞 抖音

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