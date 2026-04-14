穿越大火 漂泊百年 詩集「山麓迴聲」重回圖書館

機械研究院明亮優雅的圖書館 。(谷歌地圖)

舊金山 一間私營圖書館在1906年大地震 之前借出一本書，圖書館在地震引發的全城大火中燒毀，沒想到那本書在120年之後居然返回重建後的圖書館，它的旅程充滿了驚奇。

SFGATE報導，機械研究院（Mechanics’Institute）圖書館館長庫珀（Myles Cooper）從口袋裡掏出鑰匙打開一個展示櫃，拿出一本沾滿煙灰的「山麓迴聲」（Echoes of the Foot-Hills），該詩集是舊金山作家哈特（Bret Harte）於1875年所出版。

在這間圖書館收藏的許多珍寶中，「山麓迴聲」的旅程最為奇特。它靜靜地躺在主圖書館樓層牆邊的一個玻璃櫃裡，上方懸掛著一幅1854年的舊金山地圖。這幅地圖因存放在保險箱中而免於1906年火災。

這本書是由收藏家塔佩-施韋德（Randy Tarpey-Schwed）發現的。他在每月一次的愛書人聚會上見到庫珀之後，開始在網路上古董書商網站上搜尋該館的書籍，最後找到了一本破舊的書，上面蓋有研究院的藏書印章。

「我覺得廣告的描述太有趣了，」塔佩-施韋德說，「上面說這本書狀況很差，書的外皮被火燒黑了，內頁沾滿了煙灰，但其他地方還算乾淨…我當時就想，哦，我得買下它。」

施韋德花了35美元買下這本書。書到手後，他發現書況沒有廣告上說得那麼差。接著他便開始研究扉頁上神祕的奎格利（Agnes Quigley）徽章。他說，他後來在1898年「舊金山呼聲與郵報」（San Francisco Call and Post）的典藏版上找到了奎格利刊登的一則廣告，上面寫著「東部年輕女孩求聘女傭兼兒童照護員」，換句話說，那是一則求職啟事。

由於研究院基於隱私原因不保留借閱紀錄，因此無法確定奎格利本人是否借閱了這本書，但這本書不知何故落入了她的手中，之後又作為一件鮮活的歷史文物回到了研究院的館藏中。「有時候，即使是一些非常偉大的歷史事件，在我們腦海中也會變得有些抽象。但當我們擁有一件實物時，它能幫助我們更好地體驗這段歷史，」塔佩-施韋德說。