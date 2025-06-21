10年來首次亮相 科托尼海岸奶牛場紀念碑8月15日起開放

達文波特地區的壯麗峭壁與海景。(谷歌地圖)

大約十年前，前總統歐巴馬將聖塔克魯茲 縣達文波特（Davenport）社區附近一片「壯觀」的海岸山脈和草原，授予國家紀念碑稱號。公眾至今從未獲准進入，但今年夏天，情況將會有所改變。

舊金山 紀事報報導，聯邦土地管理局（Bureau of Land Management）計畫於8月15日（周五）下午起開放占地5800英畝的科托尼海岸奶牛場紀念碑（Cotoni-Coast Dairies monument）。從聖塔克魯茲沿著1號公路向北行駛約15分鐘，這片昔日的牧場及其周邊土地將首次亮相，其北部區域將開放供徒步、騎行和觀光。這其中包括規畫中的27哩多功能步道中的9哩。

公眾將能夠欣賞到該遺址以其而聞名的各種景觀，從俯瞰太平洋的寬闊海岸階地，到橫跨橡樹點綴的山脊、流線型峽谷和紅杉森林的陡峭山坡。鮭魚和虹鱒在溪流中暢遊，長耳兔、狐狸和美洲獅在山間漫步。

「當我到達那裡時，感覺就像被這地方緊緊擁抱了一樣，遊客們也會有同樣的感受。」土地管理局中央海岸現場經理奧姆斯比（Zachary Ormsby）說道。

該遺址的名字既是對當地奧洛內人（Ohlone，特別是一個名為科托尼（Cotoni）的支系）的致敬，也是為了紀念其在20世紀初作為瑞士奶牛場的歷史。

這座國家紀念碑向公眾開放，標誌著數十年來為保護這片土地免受開發而進行的鬥爭的結束。這片遺址坐落在達文波特已關閉的水泥廠的陰影下，它還躲過了與之無關的石油 鑽探和核電廠建設提案。

在1990年代末，在該地區懸崖峭壁上建造豪華莊園的計畫公布後，這片土地開始獲得需要保護的聲浪。總部位於舊金山的公共土地信託基金和拯救紅杉聯盟等組織籌集資金，協調了一項約4500萬美元的收購，才避免了建造任何房屋。

最初購買的7000英畝土地用於保護，其中約500英畝被轉讓給加州州立公園，另一部分則保留用於農業。但大部分土地閒置，直到找到長期管理者。2014年，5843英畝土地轉讓給聯邦土地管理局，最終成為國家紀念碑。