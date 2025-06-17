射箭冠軍洪鉑硯訓練風雨無阻 父母陪伴他征戰全美

洪鉑硯幾乎不缺席練箭課程，發自內心的動力，甚至比父母早起，督促家長早點載他去上課。（受訪者提供）

個性內斂且沉穩的台二代洪鉑硯（Boyan Hung）贏得多項加州 與全美青少年射箭獎項，在展現射箭天賦的同時，父母Jeiro與Ken是背後最大支持者。射箭比賽風雨無阻舉行，在任何天氣下都要練箭與比賽。練箭場地與賽事橫跨全美，父母陪著洪鉑硯到處征戰與受訓。

Jeiro分享，射箭要比賽的對象不是別人，而是比自己的穩定度、持續性與專心度，洪鉑硯因賽事歷練成長許多，變成心境成熟的人。在賽事中要立刻察覺問題找到源頭，立刻修正。每一場比賽僅有三支箭或是六支箭，在少許箭數裡修正錯誤，中間沒有一絲時間讓情緒崩潰，須盡快收拾心情，重振起來。

射箭比賽風雨無阻舉行，風吹日曬都要練箭與比賽，射手需習慣在各種天氣情況下射箭。（受訪者提供）

她提到，射箭要能自我激勵與主動性強，與一般團體運動有隊友互相鼓勵不同，射箭是一個人，一旦上場，就是自己鼓勵自己，自己調整問題，獨自面對，「射箭是很強烈的自我對話時間，鉑硯蠻享受這種時刻」。

雖然Jeiro與丈夫Ken從未有過射箭的經驗，但給予孩子十足支持與陪伴，射箭賽事與訓練常需前往其他城市甚至橫跨全美，Jeiro周末假日就帶著洪鉑硯開車搭機前往參加。

練箭場地與賽事橫跨全美，父母陪著洪鉑硯到處征戰與受訓。（受訪者提供）

射箭練習場地較少，洪鉑硯每周末需父母開車一個小時往南到吉爾洛的Predators Archery習箭，除有比賽取消練習外，他幾乎不缺席，甚至比父母早起，督促家長早點載他去上課，距離不影響到他對射箭的學習。

洪鉑硯認為，很多厲害射箭運動員住家離練習場很遠，仍有恆心與毅力持續練下去，沒有放棄對射箭的愛好。

雖然Jeiro（左一）與丈夫Ken（右二）從未有過射箭的經驗，但給予孩子十足支持與陪伴。（受訪者提供）

平日，洪鉑硯幾乎每日到南聖荷西 Black Mountain Bowmen Archery Club的戶外場地練習，射箭比賽是風雨無阻舉行，射手平常練習時，習慣不同風向對箭飛行影響，適應風雨日照中比賽，下雨時雨水使弓具及箭變濕影響準度，所以即便下雨也照常練箭。

洪鉑硯表示，射箭對他來說是比較悠閒的運動，不需要走動與爆發力，但要持久耐力與專注力，對於不喜跑跳個性有些內斂的他來說，射箭非常符合自己個性。

他還分享，射箭是一項沒有情緒激動的運動，情緒要保持平穩，適合射箭的人屬較安靜且靜態人格特質，穩定且沉穩的個性，有時比賽時，內心壓力很大，仍要頂住壓力硬拚過去，「贏過自己，就有辦法贏過別人」。