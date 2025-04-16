年薪10萬實質價值 舊金山全美排名倒數第3

舊金山生活成本特高，10萬美元年薪實際能享受到的價值只有4萬2128美元。 (谷歌地圖)

年薪10萬美元，生活應該過得相當優渥。但因為各地方生活成本不同，在舊金山10萬年薪能得到的實質享受，在全美國是倒數第三名。

聖荷西信使報報導，單身者年入10萬美元，IRS規定的稅率是22%上限，另外還要繳社會安全和醫療保險 的聯邦保險捐款法(FICA)稅，而且根據您居住的地方，州和地方所得稅可能還會對您產生額外影響。除此之外，稅收還不是唯一的因素，全國各地的生活成本差異很大，影響扣除必要開支後剩餘的購買力，才是你真正能享用的錢。

考慮到這些點，SmartAsset在考慮了適用稅收和當地生活成本保險費後，確定了2025年美國69個最大城市中10萬美元的價值。

在紐約市的曼哈頓區，10萬收入的消費能力最差，僅3萬362美元。扣除聯邦稅、尤其是高額的地方稅以及高於全國平均130.6%的生活成本後，10萬美元的薪水在「大蘋果」的生活價值最低。今年10萬美元價值最低的第二和第三名分別是夏威夷州的檀香山（3萬8609美元）和北加州的舊金山（4萬2128美元）。

在德州 和俄克拉荷馬州 的這些城市，10萬美元的價值最高。俄克拉荷馬市（8萬9989美元）、德州西南角的埃爾帕索（El Paso，8萬9114美元）、德州基督聖體市（Corpus Christi，8萬8015美元）、俄克拉荷馬州的圖薩市（Tulsa，8萬7439美元）位列全國的頭四名。德州的優勢在於沒有州或地方所得稅，而俄克拉荷馬州特別低的生活成本足以抵消該州徵收的所得稅，甚至有過之而無不及。

在以下城市，10萬美元現在能發揮較大的作用。北卡羅萊納州夏洛特的10萬美元價值年增6.6%，達到8萬1780美元。德州布蘭諾（Plano）的居民實際享受成長了6.4%，達到7萬1372美元。科羅拉多州科羅拉多泉的價值上漲了6.3%，達到7萬3358美元。