發生半月灣槍案的2農場工人被欠薪 獲賠逾45萬

聯邦當局稱聖馬刁縣兩家蘑菇農場的業主，將向數十名員工支付超過45萬元的拖欠工資和賠償金。（電視新聞截圖）

據信使報（Mercury News）報導，聯邦當局稱聖馬刁（San Mateo）縣兩家蘑菇農場的業主，將向數十名員工支付超過45萬元的拖欠工資和賠償金。

美國勞工部 （U.S. Department of Labor）在調查後發現，Concord Farms Inc.和California Terra Garden Inc.違反了「移民 和季節性農業工人保護法」和「公平勞工標準法」。

聯邦機構薪資及工時局（Wage and Hour Division）在2023年1月的槍擊 事件後啟動了調查。住在其中一個農場的67歲男子趙春力（音譯，Chunli Zhao）被指控殺害了農場員工，目前正面臨七項謀殺罪和一項謀殺未遂罪的指控。他於今年2月對指控表示不認罪。

勞工部在一份新聞稿中說，調查人員在California Terra Garden發現，39名工人被安置在狹窄的貨櫃、車庫和破舊的拖車裡，這些員工被迫睡在骯髒的床墊上，暴露在昆蟲和垃圾中。

聯邦機構稱，農場主Xianmin Guan和Liming Zhu夫婦還非法從工人工資中扣除了不符合標準的住房費用。Terra Garden的一名運營經理拒絕就罰款一事發表評論。

據勞工部稱，兩哩外的Concord Farms農場的員工被發現住在發霉的臨時房間裡，溫室里爬滿了昆蟲。

聯邦機構稱，農場主Grace Tung剋扣了工人所有工作時間的正常工資，包括一個工作周超過40小時的工資，而且還不支付非工作時間的工資。目前仍無法聯絡到Tung 。

「薪資及工時局」助理地區主任雷蒙德（Alberto Raymond）在新聞稿中說：「如果雇主無視其法律責任，不按要求提供合適的住房，不向在艱苦條件下辛勤工作的工人支付其合法獲得的全部工資，勞工部將堅決追究其責任。我們致力於實施這些工作場所保護措施，以確保季節性工人享有安全和合適的生活條件。」

與位於聯合市（Union City）的Concord Farms公司達成的和解協議，要求該公司向10名工人支付總額為37萬107元的加班工資和違約賠償金，向23名工人支付4242元的拖欠工資，並支付2萬9049美元的民事罰款，以解決其違規行為。

同時，California Terra Garden將支付8萬4074元，允許39名工人收回雇主非法扣除的住房費用，並支付4萬2494 美元的民事罰款，以解決其住房、工資披露和記錄保存方面的違規問題。