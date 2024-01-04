競選金山市長 羅瑞德97天募50萬經費

舊金山市長候選人羅瑞德百天內募得50萬競選經費。（本報檔案照）

舊金山 市長候選人羅瑞德(Daniel Lurie) 競選辦公室透露，已在97天內為羅瑞德籌集超過50萬元競選經費，超越了原本的籌款目標。

從9月26日競選啟動到12月31日統計日，羅瑞德已籌集了51萬9896元。 羅瑞德表示：「這是一個非凡的里程碑，反映了舊金山選民對新領導時代的強烈渴望。目前競選勢頭很強勁，我們也籌集到了競選獲勝所需的資源。」

羅瑞德是兩個孩子的父親、非營利組織創始人、終身民主黨人。羅瑞德的競選活動得到了舊金山當地社區的大力支持，款項來自1500多位獨立支持者，其中60%以上是舊金山居民。更多信息，可訪問 www.DanielLurie.com。

羅瑞德在舊金山出生長大。於2005年創立Tipping Point Community非營利組織。在他擔任執行長指導下，Tipping Point已籌集超過5億元，用於幫助灣區 數十萬個低收入 家庭，為其提供住房、就業、教育和支持。2023年該組織為超過6000人提供了服務，幫助他們擺脫無家可歸狀態。去年，羅瑞德創立了公民歡樂基金，旨在提高民眾參與並協助舊金山經濟復甦。

前市長李孟賢（Ed Lee）於2013年任命羅瑞德為舊金山灣區第50屆超級碗主辦委員會主席，為舊金山帶來超過2.4億元的經濟影響。2017年北灣發生毀滅性火災後，羅瑞德與90名灣區企業和社區領袖合作組織了慈善音樂會，為受致命火災影響最嚴重的居民籌集超過3400萬元。