外賣司機偷吃顧客餐點 南加餐廳監控拍到過程 華人：噁心

送外賣的司機用牙齒咬住並打開食物袋。（Mexihanas Hibachi Grill餐廳）

一則日前公布的視頻顯示，南加一名送外賣司機竟偷吃顧客食物，引來不少爭議。有華人 看到視頻後，第一反應是「太噁心」，最擔心別人吃過的食物再送到自己手中，實在無法接受，認為外賣平台應建立相應的監督制度；也有華人表示，這樣的事情是極少個案，不必太當一回事。

洛杉磯 縣長堤 市（Long Beach）一家餐廳老闆，近日發現令人震驚一幕，Grubhub平台的外賣司機，正在車內狼吞虎咽偷吃顧客食物，店內監控探頭恰巧拍下這個場景，老闆為此感到憤怒。影片顯示，外送司機坐在餐廳門口車內，撕掉食物盒上的塑料標籤，並用牙咬住、撕開食物袋，開始大口享用不屬於他的晚餐。

事發餐館名叫Mexihanas Hibachi Grill，餐廳負責人Martin Luzanilla表示，看到這個場景，他立即走到外面與外賣司機對峙，但對方說那是他的晚餐。Luzanilla描述看到的場景，司機當時在大口地吃東西，並把一些食物吐回到餐盒內。

這家餐廳負責人此後打電話給訂購外賣的顧客，顧客表示食物已送達，而且外包裝看起來不像有人動過手腳，已經完美地重新包裝。餐廳告訴顧客，這份食物事實上已被人吃過了，建議對方不要吃，並重新準備另一份訂單，親自送到顧客手中。

近年來，外送平台包括Grubhub、Doordash等，都非常受歡迎，不少與外送平台合作的餐廳也受益良多。Martin Luzanilla指出，高達40%的訂單都來自外賣平台，他認為，發生這樣的事，一方面顧客會陷入尷尬境地，而且餐廳也可能得到差評，對生意影響很大。為阻止類似事情發生，這家餐廳決定給外賣司機免費提供餐點，「如果你是一名送外賣的司機，來到餐廳時餓了，告訴我們，就會送你一份食物。」

對於外賣司機偷吃顧客食物事件，受訪華人大多表示無法接受，認為這不僅涉及外賣司機的職業道德，同時平台也應該承擔監管責任。 洛杉磯一位不願意透露姓名的華人指出，他平常點外賣非常多，聽說這樣的事情，現在對外賣送到的食物都心存芥蒂，每次拿到食物時都要反複檢查是否被人動過 。也有人認為，這只是極端個案，很多華人也在兼職做外賣司機，表示從沒聽說過身邊發生類似事件。