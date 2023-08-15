舊金山公務員年收入 布里德不是最高薪

根據舊金山主計長辦公室公布的報告，市長布里德並非舊金山年收入最高的公務員。（美聯社）

鑑於舊金山 的「強勢市長」（strong mayor）制度，人們可能以為，市長布里德（London Breed）的35萬元年薪應該是市府官員中最高的；事實上，布里德的年收入並非舊金山公務員中最高，而且年收入比布里德高的全職公務員有200多人。

根據舊金山主計長辦公室（San Francisco Controller’s Office）公布的2022到2023會計年度市府雇員收入報告，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）對全職（每周工作40小時）雇員的年收入進行了分析，年收入包括基本薪資、加班費和其他薪酬。

分析發現，舊金山公務員上個會計年度年收入最高的是退休 服務部門執行長和投資 官員羅馬諾（Alison Romano），為64萬4000元，這個部門多位常務董事的年收入也超過50萬元。

不過，年收入超過50萬元的不只這些投資經理，還包括多位警官和消防員，這是因為他們加班時數很多的緣故。

例如，警佐哈雷爾（Frank Harrell）過去一年光加班費就領了35萬6000元，與布里德的年薪差不多，資深副縣警長歐陽里奇（Richie Owyang，音譯）的加班費更高達38萬元，加上他們的基本薪資，兩人年收入都接近60萬元，超過市警局局長史考特（Bill Scott）的38萬2000元、縣警局局長宮本（Paul Miyamoto）的30萬8000元、市府律師邱信福（David Chiu）的29萬5000元、公辯律師長拉朱（Manohar Raju）的27萬1000元，以及市議員的15萬6000元。

在舊金山市警和縣警中，加班費領得比基本薪資多的不只哈雷爾和歐陽里奇，市警局部門有120人，縣警局有44人。去年舊金山加班時數最多的部門為市警局、縣警局和消防局，平均每名員工加班超過450個小時，相當於每周加班約9小時。

加班費最高的歐陽里奇全年加班時數超過3300個小時，代表他平均每周加班63個小時，其兩名副手布魯姆（Barry Bloom）和狄基瑟斯（Kristian DeJesus）去年也加班超過3000小時。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）年薪約31萬元，但由於她是在上個會計年度中期當選的，所以其收入未列入任何圖表中。根據計算，舊金山公務員平均年收入為3萬2000元。