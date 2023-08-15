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舊金山公務員年收入 布里德不是最高薪

編譯廖宜怡╱綜合報導
根據舊金山主計長辦公室公布的報告，市長布里德並非舊金山年收入最高的公務員。（美聯社）
根據舊金山主計長辦公室公布的報告，市長布里德並非舊金山年收入最高的公務員。（美聯社）

鑑於舊金山的「強勢市長」（strong mayor）制度，人們可能以為，市長布里德（London Breed）的35萬元年薪應該是市府官員中最高的；事實上，布里德的年收入並非舊金山公務員中最高，而且年收入比布里德高的全職公務員有200多人。

根據舊金山主計長辦公室（San Francisco Controller’s Office）公布的2022到2023會計年度市府雇員收入報告，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）對全職（每周工作40小時）雇員的年收入進行了分析，年收入包括基本薪資、加班費和其他薪酬。

分析發現，舊金山公務員上個會計年度年收入最高的是退休服務部門執行長和投資官員羅馬諾（Alison Romano），為64萬4000元，這個部門多位常務董事的年收入也超過50萬元。

不過，年收入超過50萬元的不只這些投資經理，還包括多位警官和消防員，這是因為他們加班時數很多的緣故。

例如，警佐哈雷爾（Frank Harrell）過去一年光加班費就領了35萬6000元，與布里德的年薪差不多，資深副縣警長歐陽里奇（Richie Owyang，音譯）的加班費更高達38萬元，加上他們的基本薪資，兩人年收入都接近60萬元，超過市警局局長史考特（Bill Scott）的38萬2000元、縣警局局長宮本（Paul Miyamoto）的30萬8000元、市府律師邱信福（David Chiu）的29萬5000元、公辯律師長拉朱（Manohar Raju）的27萬1000元，以及市議員的15萬6000元。

在舊金山市警和縣警中，加班費領得比基本薪資多的不只哈雷爾和歐陽里奇，市警局部門有120人，縣警局有44人。去年舊金山加班時數最多的部門為市警局、縣警局和消防局，平均每名員工加班超過450個小時，相當於每周加班約9小時。

加班費最高的歐陽里奇全年加班時數超過3300個小時，代表他平均每周加班63個小時，其兩名副手布魯姆（Barry Bloom）和狄基瑟斯（Kristian DeJesus）去年也加班超過3000小時。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）年薪約31萬元，但由於她是在上個會計年度中期當選的，所以其收入未列入任何圖表中。根據計算，舊金山公務員平均年收入為3萬2000元。

舊金山 投資 退休

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