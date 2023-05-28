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世界日報舊金山社長 訪中華總會館

記者張曼琳／舊金山報導
劉榮浩、蔣澤綿、馬金權、謝躍池、李燦桐、于趾琴、黃國康、楊國興（左至右）。（記者張曼琳／攝影）
劉榮浩、蔣澤綿、馬金權、謝躍池、李燦桐、于趾琴、黃國康、楊國興（左至右）。（記者張曼琳／攝影）

世界日報舊金山社社長于趾琴27日到舊金山華埠訪問加州華僑龍頭機構「中華總會館」。于趾琴與中華總會館總董及主席團代表會面，交流彼此近況。中華總會館主席團表示，十分歡迎世界日報來訪，也希望世界日報繼續為華人社區提供持平公正的新聞報導。

27日下午1時，于趾琴參加了中華總會館月會，與各位總董及主席團成員交流。本屆駐美中華總會館總董暨台山寜陽總會館主席李燦桐表示，非常歡迎世界日報來訪。

于趾琴先用廣東話向各總董、主席及通事們問好並介紹自己，拉近彼此距離。中華總會館連連拍手，認為廣東話倍感親切。于趾琴表示，27日為中華總會館月會，特地前來拜訪，感謝中華總會館長期以來對世界日報的支持、鼓勵及指教。

于趾琴表示，得知當日為中華總會館月會，因此特地前來拜訪。（記者張曼琳／攝影）
于趾琴表示，得知當日為中華總會館月會，因此特地前來拜訪。（記者張曼琳／攝影）

她表示，世界日報將繼續努力扮演好為華人社區提供資訊、服務的角色，也希望能持續做好華人與華人、華人與故鄉以及華人與主流社會的橋梁，希望中華總會館繼續支持世報，也歡迎大家提出意見和建議。

致詞結束時，于趾琴再度用廣東話祝福在座僑領，「身體健康、萬事如意。」于趾琴會後與中華總會館總董李燦桐及主席團代表一一握手致意。商董和代表們表示，感謝世界日報一直以來為華裔社區帶來即時、可靠、優質、精采的新聞內容，希望世界日報繼續為華人社區提供持平公正、不偏不倚的新聞報導，成為社區橋梁。

參加當天月會的除總董李燦桐外，還包括肇慶總會館主席張耀廷、合和總會館主席謝躍池、岡州總會館主席黃國康、陽和總會館主席馬金權、三邑總會館主席楊國興、人和總會館主席蔣澤綿、中華總會館通事劉榮浩以及通事中文助理李殿邦等。

世界日報舊金山社長于趾琴（右三）在中華總會館致詞，感謝中華總會館長期以來對世報的...
世界日報舊金山社長于趾琴（右三）在中華總會館致詞，感謝中華總會館長期以來對世報的支持。（記者張曼琳／攝影）

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