凱芯文教辦亞裔家庭日 華裔兒童繪本作家矽谷大集合

家庭日書展現場將展出超過一百款在美亞裔作家繪本。（主辦單位提供）

凱芯文教基金會（TJCF）旗下小書蟲親子圖書館將於5月28日上午10時至下午3時舉辦「2023 AAPI Heritage Day亞裔 家庭日」活動，慶祝AAPI亞太裔傳統月，活動邀來全美22位華裔兒童繪本作家參加書展，11位作家將親臨現場，替亞裔月尾聲畫上完美的句點。

作家有以台美文化衝擊為創作靈感的Margaret Chiu Greanias，她是第二代台美人，從小就與住在台灣的祖母相隔太平洋，需經常往返台美兩地，她將小時候在台灣的所見所聞，撰寫成兒童繪本書「Amah Faraway」，與親人長期分隔兩地與相見時的感動，透過圖文躍於紙上。

來自台灣的游之儀（Eugenia Yoh）、張為（Vivienne Chang）創作兒童繪本「這不是我的家」，故事描述一位台美女孩回到台灣後，經歷文化衝擊、接受自己文化和擁抱文化的過程，希望讓同樣處境的孩子們，開心度過轉折期，讓新家變成真正的「家」。

還有幾位是斜槓出書的作家，如身為前Google產品設計師的Vicky Fang，歷經科技產業工作後，跨行開啟以STEM科學為主的兒童繪本創作，受到許多美國家庭的喜愛。Katrina Liu女兒出生後，嘗試尋找中英雙語繪本，發現選擇非常少，因此激發成為雙語繪本作家的心願。

兒醫Betty Choi同時也是一家學院的創辦人，身兼多職的她，持續創作，並以醫學角度出發的兒童繪本，用深入淺出的解說方式，讓孩子們了解科學的奧秘。Natasha Yim職涯主要為兒童保護機構工作，在為那些與家人遠離的孩童唸故事時，發現故事的力量是如此的大，能為這些孩子們帶來溫柔與穩定的力量，才斜槓成為兒童繪本作家。

其中Michele Wong McSween是唯一一位從東岸來參與盛會的作家，她所出版的中英雙語文字教學遊戲書，不只許多家長收藏，連中文教育 機構也採用，位於灣區 的京韵教育學院就是Michele的忠實粉絲，收藏全套書籍教學。

無法到場參加的作者，也捐贈書籍，以實體展示方式參加書展，例如榮獲Moonbeam童書獎章的銅牌獎的「Mommy Goes To Work」、推廣台灣美食與文化的中文雙語「阿嬤的滷肉飯 Ama’s Lu Rou Fan」、「媽媽的家在台灣 Mama's Home in Taiwan」，還有以中國熊貓為主角的八寶熊系列中英雙語繪本，書展將有超過一百款書籍展示。

凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）表示，希望在活動中展現亞裔的團結力量，相信做對的事情，就會有對的人來。她分析，亞裔家庭日目前有22位亞裔作家、25個團體組織的加入，其中包含華人特殊兒童之友（FCSN）、El Camino Health華人健康促進計畫、三藩市灣區香港人社區中心等組織。

家庭日活動免費入場，目前門票索取已逾600組家庭，有興趣參與者，可上基金會粉專登記門票，網址：https://www.facebook.com/TheJoyCultureFoundation/。