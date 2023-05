凱芯文教辦亞裔家庭日 華裔兒童繪本作家矽谷大集合

家庭日書展現場將展出超過一百款在美亞裔作家繪本。(主辦單位提供)

凱芯文教基金會(TJCF)旗下小書蟲親子圖書館將於5月28日上午10時至下午3時舉辦「2023 AAPI Heritage Day亞裔 家庭日」活動,慶祝AAPI亞太裔傳統月,活動邀來全美22位華裔兒童繪本作家參加書展,11位作家將親臨現場,替亞裔月尾聲畫上完美的句點。

作家有以台美文化衝擊為創作靈感的Margaret Chiu Greanias,她是第二代台美人,從小就與住在台灣的祖母相隔太平洋,需經常往返台美兩地,她將小時候在台灣的所見所聞,撰寫成兒童繪本書「Amah Faraway」,與親人長期分隔兩地與相見時的感動,透過圖文躍於紙上。

來自台灣的游之儀(Eugenia Yoh)、張為(Vivienne Chang)創作兒童繪本「這不是我的家」,故事描述一位台美女孩回到台灣後,經歷文化衝擊、接受自己文化和擁抱文化的過程,希望讓同樣處境的孩子們,開心度過轉折期,讓新家變成真正的「家」。

還有幾位是斜槓出書的作家,如身為前Google產品設計師的Vicky Fang,歷經科技產業工作後,跨行開啟以STEM科學為主的兒童繪本創作,受到許多美國家庭的喜愛。Katrina Liu女兒出生後,嘗試尋找中英雙語繪本,發現選擇非常少,因此激發成為雙語繪本作家的心願。

兒醫Betty Choi同時也是一家學院的創辦人,身兼多職的她,持續創作,並以醫學角度出發的兒童繪本,用深入淺出的解說方式,讓孩子們了解科學的奧秘。Natasha Yim職涯主要為兒童保護機構工作,在為那些與家人遠離的孩童唸故事時,發現故事的力量是如此的大,能為這些孩子們帶來溫柔與穩定的力量,才斜槓成為兒童繪本作家。

其中Michele Wong McSween是唯一一位從東岸來參與盛會的作家,她所出版的中英雙語文字教學遊戲書,不只許多家長收藏,連中文教育 機構也採用,位於灣區 的京韵教育學院就是Michele的忠實粉絲,收藏全套書籍教學。

無法到場參加的作者,也捐贈書籍,以實體展示方式參加書展,例如榮獲Moonbeam童書獎章的銅牌獎的「Mommy Goes To Work」、推廣台灣美食與文化的中文雙語「阿嬤的滷肉飯 Ama’s Lu Rou Fan」、「媽媽的家在台灣 Mama's Home in Taiwan」,還有以中國熊貓為主角的八寶熊系列中英雙語繪本,書展將有超過一百款書籍展示。

凱芯文教基金會創辦人嚴惠如(Lulu Roberts)表示,希望在活動中展現亞裔的團結力量,相信做對的事情,就會有對的人來。她分析,亞裔家庭日目前有22位亞裔作家、25個團體組織的加入,其中包含華人特殊兒童之友(FCSN)、El Camino Health華人健康促進計畫、三藩市灣區香港人社區中心等組織。

家庭日活動免費入場,目前門票索取已逾600組家庭,有興趣參與者,可上基金會粉專登記門票,網址:https://www.facebook.com/TheJoyCultureFoundation/。