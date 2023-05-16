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肥胖和高膽固醇人群少 研究：全美健康州 加州排第8

記者朱敏梓／洛杉磯報導
根據OZMOSI最新研究，加州被評為全美最健康州第八名。（PEXELS）
根據OZMOSI最新研究，加州被評為全美最健康州第八名。（PEXELS）

健康和保健已成為加州生活方式中無處不在的一部分，但與美國其他州相比，加州到底有多健康呢？製藥情報公司OZMOSI最近使用聯邦疾病防治中心（CDC）的數據進行的一項研究發現，加州是美國最健康的十個州之一。

該研究使用CDC的數據研究12項不同的標準，包括各州居民的空氣質量、肥胖患病率、身體活動、健康狀況（膽固醇、癌症、冠心病）以及睡眠、吸菸、飲酒和飲食習慣等，然後根據這些標準給出分數，滿分為100分。根據這項研究，加州以70.90分在榜單上排名第八。

該研究稱，加州成年人較低的肥胖率和較低的高膽固醇的比率，為其總體高分做出貢獻，儘管在最健康的州排行榜上，加州的年平均顆粒污染濃度最高。

此外，夏威夷以 79.40 的得分位居榜首，其PM2.5（是空氣中的微小顆粒，當水平升高時會降低能見度，並導致空氣顯得朦朧）年均濃度最低，肥胖率相對較低。抑鬱症患病率也非常低，為 14.86%，而科羅拉多州（Colorado）以 78.4 的最終得分位居第二。

該研究特別指出，夏威夷和科羅拉多這兩個州的肥胖率低，抑鬱症患病率也較低，以及民眾更多參與體育活動。根據這項研究，高膽固醇和肥胖率低反映該州更健康的飲食習慣。

根據排名，最健康的前十個州包括夏威夷、科羅拉多州、佛蒙特州（Vermont）、猶他州（Utah）、新罕布夏州（New Hampshire）、麻薩諸塞州（Massachusetts）、康乃狄克州（Connecticut）、加州、羅德島州（Rhode Island) 和新澤西州（New Jersey）。

肯塔基州（Kentucky ）和西維吉尼亞州（West Virginia）在全國排名中倒數前二，原因是空氣污染率高、肥胖率高，而且成年人沒有休閒活動的比率也很高。兩者都存在很高的成年人睡眠時間少於七小時、不健康的飲食習慣和健康狀況比率，和高比率的成年人吸菸。

加州 肥胖 夏威夷

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