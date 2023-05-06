慶祝亞太傳統月 屋崙博物館辦特別展

加州屋崙博物館舉行亞太裔慶祝活動。（翻攝自加州屋崙博物館官網）

加州屋崙博物館 （OMCA）5日晚間5時至9時，為本月亞太裔傳統月舉行慶祝活動。

加州屋崙博物館官網介紹中表示，5日5時至8時，將有多項手工活動和表演，分別設置在10街、博物館內花園以及圓形舞台。同時，本次免費活動提供了聚會的場所，包括現場音樂、實踐活動和餐車，希望利用晚間活動，吸引更多的遊客參觀該博物館的畫廊和特別展覽。

博物館網站中還指出，日本和韓國將5月5日定為兒童節，製作風向袋（Windsock）或錦鯉旗，為日本人慶祝節日的一種方式，另外博物館還邀請現場表演DJ Teao Sense。

另外，加州屋崙博物館也為亞太裔傳統月舉辦特別展覽，在展覽說明中介紹：「我們從展出的眾多亞太裔藝術家的作品中汲取靈感，七位不同的藝術家均探索了與亞太傳統文化相關的主題，他們的藝術帶來了獨特的加州觀點。」

展出的7位藝術家作品涵蓋了中國、日本和灣區本地藝術家，包括Ruth Asawa、Isamu Noguchi、Hung Liu、Leo Valledor、Carlos Villa、Yun Gee以及Masami Teraoka。

如欲查詢詳情，可上網https://tinyurl.com/2m8zk6pn。