全球熱議DeepSeek 教廷示警AI恐失控 引發各國軍備賽

梵蒂岡公布文件,警告人工智慧(AI)雖可帶來機會,但也可能使人類成為高科技的奴隸,必須受到審慎規範與監督。圖為聖伯多祿大教堂前的朝聖通道入口。(中央社)

中國公司DeepSeek推出的低成本AI 模型引發全球熱議,梵蒂岡 公布文件,警告人工智慧 (AI)雖可帶來機會,但也可能使人類成為高科技的奴隸,帶來操縱輿論或假新聞等風險,須要審慎規範監督。

教廷警告,人工智慧帶來創新之餘,也可能加劇歧視、貧窮、數位落差和社會不平等,「主流AI應用權力集中在少數強大公司手中,引發重大道德問題」,包括「人工智慧可能被操縱以謀取個人或企業利益,或為了特定利益而刻意引導公眾輿論。」

教廷信仰教義部(Dicastery for the Doctrine of the Faith)與文化教育部(Dicastery for Culture and Education)共同提出一份最新報告文件,主題是「舊與新-關於人工智慧與人類智慧關係的註解」,強調科技創新應該替人類福祉服務。

「舊與新」 (Antiqua et Nova)文件指出,人工智慧確實可能在許多領域替人類帶來新機遇,但梵蒂岡警告,AI也可能成為遠遠超出人類監督範圍的戰爭工具,並引發破壞穩定的各國軍備競賽,對人權造成災難性後果。

文件引述教宗方濟各(Pope Francis)的看法指出,AI使用「智慧」一詞有誤導危機,AI不該被視為人類智慧的「人工形式」,應該被視為一種產品,是人類智慧產出的結果,可以被用於正面或負面的用途。

文件警告AI運用在戰爭上的危險,AI武器系統能在無人類操作下逕行識別目標,予以致命打擊,被教廷認為「引起嚴重道德問題」。教宗方濟各呼籲禁止使用這類武器,擔憂可能威脅整個地區甚至人類本身生存,構成「生存風險」,因為這類技術使戰爭對大量無辜平民具有無法控制的破壞力,甚至不放過兒童。

在人際關係方面,該文件指出,人工智慧可能導致「有害的孤立」,「人工智慧擬人化」會為兒童的成長帶來問題,若出於詐欺目的,刻意將人工智慧偽裝成真人,更是嚴重道德違規,需要受到仔細監督規範。

文件另檢視人工智慧在勞動力、醫療領域可能帶來的衝擊,在教育方面,許多AI程式代替學生提供簡易答案,導致學生無法培養批判性思考技能,某些程式還可能產生「有偏見或捏造的資訊」。

教廷對AI造成假新聞提出嚴重警告,認為製作和分享人工智慧生成內容的提供者,必須核實傳播內容的真實性,在任何情況下都應避免分享侮辱人類的文字和圖像 ,避免宣揚仇恨和不寬容,避免貶低人類性行為的善良和親密性,也不可剝削弱者和弱勢群體。