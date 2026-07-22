曾幫忙介紹年輕女子給艾普斯坦 模特兒經紀人陳屍巴黎家中

長達十多年期間幫忙介紹年輕女子給已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)的法國專業模特兒經紀人西亞德(Daniel Siad)，20日被發現陳屍巴黎家中。法國南泰爾(Nanterre)法院副檢察官羅里茲(Marie-Céline Lawrysz)22日對CNN發表聲明表示，西亞德遺體是在位於巴黎郊區的科倫布(Colombes)住家被人發現。

報導指出，西亞德死因有待驗屍報告確認。

西亞德日前接受CNN記者波格拉斯(Katie Polglase)專訪時說，沒有理由足以相信自己介紹給艾普斯坦的兩名女子曾經受到傷害。不過，這兩名女子接受CNN訪問時表示，曾經受到艾普斯坦虐待。

艾普斯坦2006年被佛羅里達州大陪審團以教唆賣淫重罪起訴，2008年遭到定罪。不過，包括西亞德在內的模特兒圈內人士依然尋求與艾普斯坦合作的生意機會，持續邀請艾普斯坦出席時尚活動，允許他與模特兒經紀公司保持聯絡。

西亞德在訪問中說，艾普斯坦曾經向他做出承諾表示，已經為犯罪付出代價，對於西亞德介紹的模特兒絕對不會做出非法行為。

西亞德說：「我信任他，以為他是個專業人士。」他表示，不曾從介紹給艾普斯坦的女子那邊聽到有任何糟糕經歷。

西亞德也說，一度以為艾普斯坦是內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)與MC2模特兒經紀公司的選角總監。

根據司法部公布的艾普斯坦解密檔案，艾普斯坦曾支付數萬元給西亞德。西亞德的名字在艾普斯坦檔案內總共出現2000多次。

在兩人簡訊往來中，西亞德曾在訊息中對艾普斯坦說，摩洛哥馬拉喀什(Marrakesh)有一名「可愛的法國女孩」，「她說若能見到你會很開心」。

一封2018年的電郵裡，西亞德對艾普斯坦表示，正在幫他尋找一名「漂亮的年輕助理」。

另一則簡訊中，西亞德傳給艾普斯坦一張女子的照片，形容她非常有禮貌，具備成為模特兒或助理的潛力。不過，艾普斯坦回覆：「太老了。」

艾普斯坦遭控為權貴人士仲介性服務而在2019年再次被捕並遭聯邦起訴，後來在獄中自殺身亡。