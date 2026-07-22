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員工曾提風險警告 蓋茲和「淫魔」艾普斯坦3年仍見30次

記者胡玉立／綜合報導
外部調查發現，科技億萬富翁比爾．蓋茲(中)和蓋茲基金會人員在2011年至2014...
外部調查發現，科技億萬富翁比爾．蓋茲(中)和蓋茲基金會人員在2011年至2014年與艾普斯坦會面約30次。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：外部調查指蓋茲與艾普斯坦三年內仍會面約30次。
  • 重點二：員工曾警告恐損害聲譽，基金會仍未停止相關接觸。
  • 重點三：報告未見非法付款證據，基金會將強化審查與風控。

蓋茲基金會(Gates Foundation)委託進行的外部調查發現，儘管員工曾向基金會主席、科技億萬富翁比爾．蓋茲(Bill Gates)與性侵罪犯艾普斯坦(Jeffrey Epstein)頻繁會面一事表達擔憂，擔心兩人合作可能損害基金會聲譽，蓋茲和基金會人員仍在2011年至2014年與艾普斯坦會面約30次。

蓋茲基金會21日公布威凱平和而德律師事務所(WilmerHale)負責調查的報告摘要，總計三頁的摘要內容顯示，蓋茲與艾普斯坦會面談論的話題，似乎主要圍繞一個從未落實的公共衛生基金以及撥款至國際和平研究所(International Peace Institute)，負責該研究所運作者與艾普斯坦熟識。

該報告沒有發現任何證據顯示，基金會曾支付艾普斯坦任何報酬或從事任何非法活動。但這項為期五個月的調查，不包括查閱蓋茲私人通訊以及艾普斯坦與蓋茲的私人互動。

摘要發布之際，蓋茲長期好友、股神巴菲特(Warren Buffett)才被曝出今年沒有將蓋茲基金會列入年度捐款名單。巴菲特以前一直將大部分慈善捐款用於支持蓋茲的慈善事業。巴菲特解釋說，今年沒有捐錢給蓋茲基金會，主要是他三個孩子已準備管理他的財富，並不是因為蓋茲與艾普斯坦有什麼「令人反感」的關係。

司法部公布的艾普斯坦案檔案，蓋茲的名字赫然在列。但蓋茲並未因為艾普斯坦的罪行而被控任何罪名，他也多次否認自己知曉艾普斯坦虐待女性行為。6月他在國會作證時表示，與這位聲名狼藉的金融家會面，是他「嚴重判斷錯誤」。

根據蓋茲基金會調查，比爾蓋茲和艾普斯坦頻繁會面的地點，有些在艾斯坦的曼哈頓聯棟屋，另有一次在蓋茲基金會園區舉行。他們透過蓋茲基金會顧問和蓋茲個人辦公室介紹認識；兩人結識的三年以前，艾普斯坦已承認引誘未成年人賣淫。

調查報告顯示，與艾普斯坦結識後，蓋茲知道了艾普斯坦的性犯罪紀錄，也從基金會工作人員那裡聽到對於他們之間關係的擔憂。

蓋茲基金會執行長蘇茲曼(Mark Suzman)表示，董事會將加強審查流程和風險管理。

精華 FAQ

  • 調查摘要指出，蓋茲與基金會人員在2011年至2014年間與艾普斯坦會面約30次，顯示雙方在知悉風險後仍維持相當頻繁的接觸。

  • 員工曾向蓋茲與基金會主席表達擔憂，認為他們與艾普斯坦頻繁會面可能傷害基金會聲譽，並對合作帶來的風險提出警告。

  • 報告未發現基金會曾支付艾普斯坦報酬，也沒有非法活動證據；但調查未查閱私人通訊與互動，基金會表示將加強審查流程。

艾普斯坦 蓋茲

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