紐約時報深度調查：艾普斯坦死於自殺？

已故性犯罪富豪艾普斯坦艾普斯坦。(路透資料照)

性犯罪富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)2019年8月在紐約聯邦拘留所死亡，死因至今眾說紛紜，紐約時報 (New York Times)16日發表長篇報導，其根據國會通過的「艾普斯坦檔案透明法」所釋出的逾300萬頁文件進行調查，並訪問逾40名獄友、獄警、律師及官員後，結論指向自殺，而非外界盛傳的殺人滅口。

逮捕與入獄

2019年7月6日，艾普斯坦從巴黎搭私人飛機返美，甫落地即遭聯邦調查局(FBI)逮捕，他被送往曼哈頓下城的大都會矯治中心(MCC)，一名獄方員工形容他當時「沮喪、困惑、神情茫然」。

7月18日，法院裁定拒絕艾普斯坦交保。消息傳來，艾普斯坦隨即詢問同房獄友塔塔吉奧尼(Nicholas Tartaglione)：「你是怎麼做繩套的？」

艾普斯坦唯一對外聯繫窗口是他的律師團隊，名義上是討論辯護策略，但其實主要是讓他有藉口盡量避免回牢房。律師們一坐就是數小時，聽他抱怨昔日好友與他切割，也聽他推敲能否利用比爾‧蓋茲(Bill Gates)等往來對象的把柄與檢察官談條件，他特別執著於時任總統川普，但從他在便籤上反覆塗寫的內容，他並沒有關於川普的新料可爆。有一次，律師們聽到他喃喃自語：「我撐不下去了。」

首度曝光的便條

塔塔吉奧尼說，在接下來的日子裡，他兩次撞見艾普斯坦在為自殺做準備，他向警衛報告，但警衛似乎並未認真對待。

7月22日，艾普斯坦在一張紙上用大字寫道：「我控訴」(J'ACCUSE)，明顯是引用作家左拉(Émile Zola)譴責法國政府起訴猶太軍官德雷福斯(Alfred Dreyfus)的名句，在頁面下方是零碎的咆哮：「我/也是(Me/Too)-猶太人-富豪-政治，」他寫道，「相信受害者=相信指控者——瘋了！」

翌日凌晨，艾普斯坦以自製繩套上吊，被塔塔吉奧尼發現後用藏在牢房裡的剃刀割斷繩子，並施行胸部按壓救下。

事後，塔塔吉奧尼在艾普斯坦正在閱讀的一本小說中，發現了他親筆寫下的便條。便條中顯示艾普斯坦對重提舊案深感憤慨，並寫道：「能夠自己選擇道別的時機，是一種特權。不然你們想看我怎樣——嚎啕大哭嗎！！這一點都不有趣——不值得！！」

這張便條當時未交給獄方，被塔塔吉奧尼律師秘密封存用於保護當事人，直至今年5月經紐約時報向法院申請後才公開。上面的筆跡及慣用語句，均與艾普斯坦其他親筆文件吻合。

紐約時報同時取得艾普斯坦在獄中寫下的多頁筆記，顯示他精神狀態持續惡化，曾寫道「未來對我與他人而言只有痛苦……對大家都好」，暗示輕生念頭。

金權光環猶在 獄警也怕他

耐人尋味的是，儘管身陷囹圄，艾普斯坦的金權光環仍令獄警如履薄冰。獄警們深怕他的律師團隊找麻煩，對他百般遷就，甚至允許他保留官方明令禁止的額外文具和寢具。

一名獄警亞當斯(Robert Adams)回憶，某次送飯時，艾普斯坦問他叫什麼名字，他嚇到以致報了別人的名字，以為大事不妙。沒想到艾普斯坦說的是：「謝謝你以尊嚴和人道對待我。」

亞當斯說，艾普斯坦看起來「意志消沉」，像「一頭從叢林被關進籠子的獅子」。

最後一夜

8月9日，艾普斯坦的室友雷耶斯(Efrain Reyes)被轉往他處。臨走前，雷耶斯特別叮囑獄方：「幫他找個好室友，他不適合獨處。」然而當晚沒有任何人補上。

當天下午，與艾普斯坦受害者相關的一批重要文件在民事訴訟中解封公開，令他的處境雪上加霜。當晚，他獲准打了一通未受監控的電話。他對主管謊稱要聯絡已去世15年的母親，實際上打給了當時的女友舒利雅克(Karyna Shuliak)，留下訣別之言：「要堅強，我愛妳。」

隔壁牢房的獄友布朗(Chad Brown)當晚無法入睡，聽到牆壁另一側傳來持續約10分鐘的撕裂床單聲，他試圖大喊分散艾普斯坦的注意力，詢問他有沒有郵票。撕裂聲停止後，布朗入睡。

當晚值班的兩名獄警，一人已連續工作16小時、另一人22小時，雙雙在服務台熟睡。監控系統因硬體故障，近一半攝影機雖能即時顯示畫面，卻未錄影存檔。

8月10日清晨，獄警湯瑪斯(Michael Thomas)送早餐時發現艾普斯坦以布條懸掛於上鋪床架，距地面僅數公分，隨即將他扯下，一邊施行心肺復甦術，一邊高喊：「快呼吸，艾普斯坦，快呼吸啊！」然而急救無效，艾普斯坦在送醫後宣告不治。湯瑪斯對同僚說的第一句話是：「我們麻煩大了。」

謀殺論為何難以成立

謀殺論在社會上廣為流傳，但紐約時報調查認為此說缺乏證據。若要在MCC內殺人，兇手需同時取得通往艾普斯坦牢房的三把鑰匙，掌握哪台攝影機故障、哪台仍在運作，並需多名獄方人員配合。前聯邦監獄局局長赫維茲(Hugh Hurwitz)表示：「要殺死他，需要龐大的共謀，我無法想像這麼多人涉入，到現在卻沒有任何人說出來。」

法醫爭議與關鍵證據遺失

艾普斯坦其弟馬克(Mark Epstein)聘請的法醫巴登(Michael Baden)表示，頸部三處骨折更符合他殺特徵。但紐約時報諮詢的多名病理學家指出，這類骨折在自縊案中同樣可能出現。

更大的問題在於現場遭到嚴重汙染，FBI甚至誤取了錯誤的繩套作為證物。調查人員事後在現場照片的角落發現另一條被遺棄的橙色布料，其摺痕與承重痕跡與艾普斯坦頸部傷勢高度吻合，但這件關鍵證物在有人意識到其重要性之前，已被當作垃圾丟棄。

紐約時報調查的結論是：艾普斯坦之死，是長期機構失能、人為疏失與偶然因素交匯的結果，讓他得以實現早已有之的自殺意圖。謀殺所需的龐大共謀，迄今毫無證據支持。然而由於現場證據殘缺、關鍵人員拒絕配合，部分疑問恐怕永遠無從解答。