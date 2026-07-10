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菲律賓紀念南海仲裁10周年 外長：如燈塔指引各國

中央社馬尼拉10日綜合外電報導
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菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）。(美聯社)
菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）。(美聯社)

菲律賓今天舉行南海仲裁案裁決10周年紀念活動。這項裁決結果否決中國在有爭議的南海海域所提過度的主權主張，華府及其他盟國以此作為凝聚力量共抗北京日益強硬立場的號召。

美聯社報導，中國拒絕參與菲律賓2013年提出的這起仲裁案，表示根據「聯合國海洋法公約」（United Nation Convention on the Law of the Sea）成立的仲裁庭於2016年7月12日作出的裁決為一場鬧劇，不接受、不予承認。

北京繼續無視該裁決，堅稱其對幾乎整個南海擁有主權。南海是全球重要貿易航道，除菲律賓之外，相關領土爭端還涉及越南、馬來西亞、汶萊和台灣，長期以來被視為亞洲最容易爆發衝突的熱點地區之一。

美國多次呼籲中國遵守裁決，無論前總統拜登政府或現任川普政府都一再警告，若菲律賓軍隊、艦艇或飛機在該爭議海域遭到武裝攻擊，華府將會根據對菲律賓這個亞洲最早締約盟國的義務予以防衛。

近年來，南海領土衝突更加頻繁發生，特別是中國、菲律賓及越南軍方和漁船之間的對峙時有所聞。

菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）昨天將該裁決與燈塔相提並論，強調其具有法律約束力。

拉薩洛說：「當波濤洶湧、當單邊主張帶來隱憂、當威逼陰影迫近之時，各國所需要的遠比政治權宜更為恆久。他們需要的是一座燈塔。」

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）也批評中國，強調「對於中國船隻在南海從事破壞穩定而且危險的行徑」，澳洲將「繼續表達我們的關切」。

中國沒有立即作出回應，但北京日前透過駐馬尼拉大使館發表聲明，重申絕不承認該裁決，稱其「非法、無效」。

這項仲裁結果多數內容對菲律賓有利。裁決認定，根據1982年聯合國海洋法公約，「在公約承認的常規領土範圍外，中國對南海資源主張的歷史性權利缺乏法律根據」。

精華 FAQ

  • 菲律賓藉此重申2016年裁決對南海爭端具有法律約束力，並凸顯裁決否定中國過度主權主張的意義，同時向國際社會傳達維護海洋法秩序的立場。

  • 裁決認定，中國在公約承認範圍外對南海資源主張的歷史性權利缺乏法律根據，等於否定其對幾乎整個南海的廣泛主權說法。

  • 美國持續呼籲中國遵守裁決，並重申若菲律賓軍民遭武裝攻擊將依盟約防衛；澳洲則批評中國船隻在南海從事破壞穩定且危險的行徑。

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