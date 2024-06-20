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2環保分子擅闖機場向泰勒絲專機噴漆 但搞錯飛機

世界新聞網王若馨／即時報導
環保運動人士擅闖倫敦一處機場，向她們誤認為屬於歌手泰勒絲的飛機噴漆。(擷自X@Just Stop Oil)
環保運動人士擅闖倫敦一處機場，向她們誤認為屬於歌手泰勒絲的飛機噴漆。(擷自X@Just Stop Oil)

每日郵報(Daily Mail)20日報導，兩名環保運動人士今天凌晨擅闖倫敦史坦斯特機場(Stansted Airport)，向兩架飛機機身噴漆，她們認為自己破壞的是美國歌手泰勒絲(Taylro Swift)的私人飛機，但事後證明她們搞錯了。

這兩人是「停止石油」（Just Stop Oil）激進環保組織的成員，分別是28歲的珍妮佛·科瓦爾斯基(Jennifer Kowalski) 和22歲的蔻兒·麥克唐納(Cole Macdonald)。

「停止石油」環保組織今日上午已宣稱這是他們下的手，並在X平台發布影片，包括兩人使用工具鋸斷機場圍欄，以及闖入機場向兩架飛機噴灑橘色油漆。

她們在完成「壯舉」後相視而笑並擁抱。

然而，該機場表示遭到破壞的不是泰勒絲的專機，「停止石油」組織事後也向「商業內幕」(Business Insider)新聞網站承認，他們已了解到這兩架飛機不屬於泰勒絲，但他們表示「我們通常都是針對私人飛機進行抗議」。

每日郵報還發現，科瓦爾斯基之前是泰勒絲的歌迷，九年前曾被選為幸運粉絲，在蘇格蘭舉辦的演唱會後台與泰勒絲見面合影。

兩人已因涉嫌破壞與擅闖國家基礎設施的罪名被警方逮捕。

環保運動人士擅闖倫敦一處機場，向她們誤認為屬於歌手泰勒絲的飛機噴漆。(擷自X@J...
環保運動人士擅闖倫敦一處機場，向她們誤認為屬於歌手泰勒絲的飛機噴漆。(擷自X@Just Stop Oil)

影片來源：YouTube@New York Post

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