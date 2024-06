2環保分子擅闖機場向泰勒絲專機噴漆 但搞錯飛機

每日郵報(Daily Mail)20日報導,兩名環保運動人士今天凌晨擅闖倫敦史坦斯特機場(Stansted Airport),向兩架飛機機身噴漆,她們認為自己破壞的是美國歌手泰勒絲 (Taylro Swift)的私人飛機,但事後證明她們搞錯了。

這兩人是「停止石油 」(Just Stop Oil)激進環保組織的成員,分別是28歲的珍妮佛·科瓦爾斯基(Jennifer Kowalski) 和22歲的蔻兒·麥克唐納(Cole Macdonald)。

「停止石油」環保組織今日上午已宣稱這是他們下的手,並在X平台發布影片,包括兩人使用工具鋸斷機場圍欄,以及闖入機場向兩架飛機噴灑橘色油漆。

她們在完成「壯舉」後相視而笑並擁抱。

🚨 JUST STOP OIL PAINT PRIVATE JETS HOURS AFTER TAYLOR SWIFT'S LANDS



🔥 Jennifer and Cole cut the fence into the private airfield at Stansted where @taylorswift13's jet is parked, demanding an emergency treaty to end fossil fuels by 2030.



💸 Donate — https://t.co/UwALfVtRmR pic.twitter.com/aORdvUuQmU