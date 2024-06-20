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英環團噴漆「巨石陣」為1目的 英相譴責可恥

編譯中心／綜合19日電
英國「巨石陣」史前古蹟19日遭環保抗議者噴橙色塗料。（路透）
英國「巨石陣」史前古蹟19日遭環保抗議者噴橙色塗料。（路透）

英國環保抗議者19日在巨石陣上（Stonehenge）噴漆，橙色塗料覆蓋了部分這個史前巨石結構的石陣。環保組織「停止石油（Just Stop Oil）」發布的視頻顯示，兩名抗議者跑向巨石陣並噴漆，視頻中有人試圖阻止他們。

該環保組織稱，此次事件的動機是要求英國下一屆政府在2030年前停止石油、天然氣和煤炭的開採和燃燒；然而他們此種做法在7月4日立法選舉前夕遭到各方政治領導人的強烈譴責。

英國廣播公司報導稱，兩名抗議者分別是來自牛津的21歲學生尼亞姆·林奇和來自伯明翰的73歲老人拉詹·奈杜。

該媒體援引環保組織聲明稱，橙色粉末塗料是玉米粉，會「被雨水沖走」。英國警方聲明中表示，兩人因涉嫌破壞古蹟而被捕，警方正在與英國遺產委員會密切合作，調查仍在進行中。

英國遺產委員會的一位發言人表示，對巨石陣進行噴灑的行為「令人極為不安」，並確認該遺址仍向公眾開放。 英國首相蘇納克譴責此次事件是「可恥的破壞行為」。 

英國巨石陣又稱索爾茲伯里石環、環狀列石、太陽神廟等，是歐洲著名的史前時代文化神廟遺址，位於英格蘭威爾特郡索爾茲伯里平原，屬新石器時代末期至青銅時代。該巨石陣是英國遊客最多的旅遊景點之一。 

法廣報導，工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）是7月4日大選後最有可能成為首相的人，他稱「停用石油」的做法是「可悲的」。這位前檢察廳廳長認為有必要以「法律的全部力量」來反對他。　　　

與保守黨不同，工黨承諾不再在英國發放新的石油和天然氣開採許可證，「停用石油」對此表示歡迎，因為英國的石油和天然氣儲量尤其在北海。

「然而，我們都知道這還不夠，」該組織表示，並呼籲「下一屆政府簽署一項具有法律約束力的條約，旨在到 2030 年逐步淘汰化石燃料。」

英國「巨石陣」史前古蹟19日遭環保抗議者噴橙色塗料。（路透）
英國「巨石陣」史前古蹟19日遭環保抗議者噴橙色塗料。（路透）

石油 天然氣 古蹟

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