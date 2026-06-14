我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃14日看點╱德國出陣 荷蘭日本強強對決

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃大煒(右)跟Vicky於公於私都是靈魂伴侶。(本報系資料照)
黃大煒(右)跟Vicky於公於私都是靈魂伴侶。(本報系資料照)

61歲的歌手黃大煒（David）移居夏威夷約半年，2位姊姊今透過律師宣布他過世，突如其來的死訊讓人措手不及，女友兼經紀人Vicky更被當成局外人，痛哭說「我都不知道David怎麼走的，我到現在還是沒有感覺到他走了，我不相信他就這樣走了」。

黃大煒的2位姊姊Consulina Wong、Joann Wong，今委託陳鎮宏律師發表聲明，表示黃大煒於美國檀香山時間2日在姊姊的住處驟然離世，聲明更強調2位姊姊是黃大煒的全體繼承人，且除了她們之外，沒有任何人有權利代表黃大煒。

對於黃大煒姊姊發表的聲明，Vicky相當痛心，直指並不合法，「那個聲明稿是不合法的，律師沒有權利代理著作權還有經紀事務，還有他這個律師委任是非法的，David是美國公民，必須先在當地公證並在辦事處蓋章，才能在台灣做委任，這是不合法的」。

編輯推薦

Vicky痛哭說黃大煒過世了10天之後，她和黃大煒媽媽跟弟弟才收到通知，不只死因成謎，且始終沒有看到死亡證明書，她質疑說「他的繼承人不可能只有2個姊姊，還有媽媽跟2個弟弟，他2個姊姊絕對不可能自己單方面繼承」。而她跟黃大煒情牽近30年，她表示「至於我，我不介意、我不在乎，我們沒有登記，但我跟他已經超過各種關係」。

她也強調絕對不可能跟黃大煒分手，表示黃大煒此生從來沒有簽過任何經紀約，「除了2023年簽約杰威爾，那時我也在，解約也是我出來解決」，表明從來不圖什麼，只是欣賞黃大煒的才華，聲淚俱下直呼「David不可能對付我的，不可能的」，令人哀痛。

編輯推薦

精華 FAQ

  • 由他的兩位姊姊Consulina Wong與Joann Wong，委託律師對外發表聲明，稱他在夏威夷驟然離世，並強調姊姊才是繼承與代表人。

  • Vicky指出，黃大煒是美國公民，相關委任應先在當地公證並蓋章後，才可在台灣生效；她也質疑律師無權處理著作權與經紀事務。

  • 她表示兩人情牽近三十年，雖未登記結婚，但關係早已超越一般情侶或合作夥伴；她也強調自己從未圖利，只是欣賞他才華。

夏威夷

上一則

Toro不捨黃大煒罹癌女友付出 點名律師聲明「是在撇清」

延伸閱讀

Toro不捨黃大煒罹癌女友付出 點名律師聲明「是在撇清」

Toro不捨黃大煒罹癌女友付出 點名律師聲明「是在撇清」
歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天
首演戲就入圍金鐘 黃大煒驟逝「化外之醫」處女作竟成永別作

首演戲就入圍金鐘 黃大煒驟逝「化外之醫」處女作竟成永別作
舒淇悲黃大煒驟逝 曬前輩生前帥照 4字哀悼惹鼻酸

舒淇悲黃大煒驟逝 曬前輩生前帥照 4字哀悼惹鼻酸

熱門新聞

查斯是童星出身，現在則淪為街友。(摘自IMDb)

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

2026-06-10 21:01
國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，博士班畢業生的音樂人包小柏（左）代表致詞，他已逝的女兒包容也以AI影像現身，AI影像中的包容，身穿學士服，以中英雙語祝福爸爸畢業快樂。（記者許正宏／攝影）

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

2026-06-13 08:26
林可彤此次返台感受到久違的人情味。（取材自林可彤 Hope Lin臉書）

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

2026-06-07 19:21
黃曉明二度考博士班終於錄取。(摘自黃曉明微博)

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

2026-06-09 22:28
「台灣第一美男」趙文瑄在「囍宴」顏值顛峰。(圖／本報系資料照、趙文瑄提供)

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

2026-06-13 10:14
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

2026-06-07 19:16

超人氣

更多 >
房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂

房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂
華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄
歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天
福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻
男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」

男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」