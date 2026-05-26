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黃大煒離開台灣原因曝光：爆女友胃腫瘤復發 心碎返夏威夷

記者梅衍儂／即時報導
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黃大煒以「Shock」形容入圍心情。（記者林士傑／攝影）
黃大煒以「Shock」形容入圍心情。（記者林士傑／攝影）

曾唱紅「你把我灌醉」、「讓每個人都心碎」等經典歌曲的資深音樂人黃大煒，今（23）日無預警透過律師發表正式聲明，證實早在今年1月便已離開台灣、移居夏威夷，消息曝光震驚演藝圈。根據「壹蘋新聞網」報導，黃大煒移居夏威夷的原因，和他的經紀人女友Vicky被診斷出「胃腫瘤」有關。

Vicky多年前罹患胃癌，黃大煒不離不棄，傳他不耗資上億為女友治病，病情一度好轉，不過Vicky去年12月檢查發現又有腫瘤，黃大煒一時無法面對，為讓Vicky專心治療，黃大煒便回夏威夷。

黃大煒此次透過唯一窗口、漢英得力法務事務所陳鎮宏律師對外表示，他已展開人生與創作的新階段，未來所有工作與對外事務，也將全權委由律師處理。聲明中提到，黃大煒希望回歸創作初心，在夏威夷沉潛生活，重新找回音樂最純粹的力量。

事實上，黃大煒近半年幾乎神隱演藝圈，鮮少公開露面，也讓不少粉絲相當擔心他的近況。如今親自證實離台消息，才讓外界得知他其實早已悄悄返回夏威夷生活。

黃大煒過去曾感性表示：「沒有音樂，我沒有理由活著。」對音樂始終抱持極深熱情。30多年前，他帶著獨特R&B與搖滾風格闖蕩華語歌壇，以渾厚嗓音和強烈個人特色迅速走紅，更被視為90年代華語流行音樂的重要代表人物之一。

他創作與演唱的「你把我灌醉」、「讓每個人都心碎」等歌曲，至今仍是KTV熱門金曲，也被無數歌手翻唱致敬。其中「你把我灌醉」更成為華語情歌經典。如今他選擇離開台灣、重返夏威夷沉澱人生，

聲明最後也特別提到，黃大煒相關社群帳號與所有對外發言，未來皆由漢英得力法務事務所統一處理，希望外界予以尊重與理解。

夏威夷

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