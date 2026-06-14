外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂

出道38年的黃大煒突然離世，令人唏噓。（本報資料照片）

61歲的黃大煒於台灣時間3日在夏威夷 家中過世，死因不詳，出道38年的他擁有「你把我灌醉」等代表作，家世背景也大有來頭，外公竟是赫赫有名的大將軍張學良。

他生前上年代MUCH「那些年。那些歌」節目，談到是歷史名人的外公張學良，他透露：「因為自己輩分很小，家中長輩不會特別提及家族傳奇，是長大後才知道大公公的那些事跡。」

黃大煒的媽媽張閭蘅其實是張學良的侄女，被爸爸張學森、也是張學良的弟弟，長期委派照顧張學良，自幼便過繼給張學良，因此張學良在名義上是黃大煒的外公。黃大煒說10歲時第一次到台灣，和外公同桌吃飯，張學良突然手一揮，啪一聲打在他的背上，並叮囑：「大煒啊，你要有骨氣！要愛國！」這是黃大煒對外公最清晰、特別的記憶，之後他因緣際會能寫歌傳唱外公故事，為「少帥」電視劇譜曲，也以作品向外公致敬。