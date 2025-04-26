影帝怎麼了？ 劉燁瘦成紙片人惹議… 本尊親回應 直言「氣死我了」

劉燁現身車展，被發現瘦成紙片人。(取材自微博)

47歲大陸影帝劉燁曾演過許多硬漢角色，讓人留下深刻印象，2015年，他帶兒子諾一登上綜藝「爸爸去哪兒3」，親子 間的溫馨互動，再度推升人氣。近日，許久未公開露面的劉燁，突然現身上海車展，但他卻因身形暴瘦、面容憔悴，直接引爆了熱搜。

劉燁現身上海車展，主要是為汽車品牌代言。從網友PO出的現場照片可見，劉燁當天穿著白色襯衫配淺灰色西裝外套以及米白色長褲，但讓人訝異的是他竟然瘦成紙片人，而且臉部顴骨凸出、眼窩深陷，加上黑眼圈和眼角皺紋，讓他看來相當憔悴。

不少網友第一眼完全沒認出是昔日影帝，紛紛驚呼，「這也太瘦了，都脫相了」、「許久不見，竟然瘦成了紙片人」、「感覺全身都只剩骨頭了」，還有人擔心地說，「瘦得太嚇人了，是不是生病了？」、「感覺像是糖尿病 的消瘦」。不過，也有網友猜測，他應該是為戲減重 。

也許是網友討論太熱烈，引得劉燁親自發文回應，「瘦你mei，剛殺青一部戲，講的是極不容易又極傳奇的一段歷史，好多親朋問我是不是得啥大病了，我kao！！年前拿到劇本就開始減肥，一米86，155斤瘦到了138斤，不多，17斤」，他還直言「氣死我了」。

劉燁「充滿情緒字眼」的回應讓不少網友笑翻了，紛紛向他喊話「消消氣」，還說這是「好久不見的活人氣息」。

據悉， 劉燁2010年因妻子安娜重病，他毅然息影三年，全心全意照顧家庭，他的舉動一度感動了不少網友。