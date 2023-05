紅髮艾德贏得官司後面露笑容。(美聯社)

紐約曼哈頓 聯邦法院4日裁定,英國 歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)創作的歌曲《自言自語》(Thinking Out Loud)時,並未抄襲馬文蓋(Marvin Gaye)的經典老歌《Let's Get It On》;紅髮艾德不僅在步出法庭時一臉如釋重負,隔日還在蘇活區(SOHO)大街上舉辦了一場即興演唱會,引發歌迷尖叫圍觀。

這起訴訟是由馬文蓋(Marvin Gaye)已故的共同創作家湯森(Ed Townsend)的家人提出,湯森的家人要求紅髮艾德賠償1億美金;紅髮艾德曾表示,他若被判有罪,將就此放棄音樂生涯。

紅髮艾德在歌迷的歡呼聲中,帶著木吉他跳上一輛停在路邊的Volvo汽車 ,即興表演多首知名歌曲,包括引起爭議的《自言自語》。

影片來源:YouTube Ed Sheeran

影片來源:YouTube Soul Machine