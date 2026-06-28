台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天發生落石意外，4死1傷，其中死者紀慧文曾擔任知名媒體人陳文茜 的特別助理。她於1998年就讀東海大學社會學研究所時，曾親身「下海」到酒店擔任公關進行田野調查，撰寫「十二個上班小姐的生涯故事」碩士論文轟動全台；她更為藏僧盡心力奔走，藏傳佛教團體今天在臉書寫下「感恩您的付出，一路走好。」

紀慧文出版相關著作，更曾任「藏僧簽證推動改革聯盟」總召集人，關心宗教團體權益，為藏僧簽證奔走；藏傳佛教團體今天在臉書寫「今晨驚聞紀慧文小姐驟然辭世，內心深感震驚與不捨。」

文中提到紀慧文長年關心並護持在台藏傳佛教僧團，對藏傳佛教出家眾的出入境事務盡心盡力，常提醒在台僧眾遵守法令規範，謹言慎行，避免觸犯相關法規。她積極推動與努力，使藏傳佛教出家人的簽證停留期限得以改善，讓僧眾得以安心住持、弘揚正法、利益有情，其功德實不可沒。

該團體寫著「感恩紀慧文小姐多年來對藏傳佛教的護持與奉獻，這份恩德我們永誌不忘。我們也將秉持您的期盼，恪守法紀，精進修學，續弘如來正法，廣利一切眾生，以此善行迴向您的殊勝功德。」「感恩您的付出，一路走好。」