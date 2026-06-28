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台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

記者游振昇／台中即時報導
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紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨天發生落石意外，4死1傷，其中死者紀慧文曾擔任知名媒體人陳文茜的特別助理。她於1998年就讀東海大學社會學研究所時，曾親身「下海」到酒店擔任公關進行田野調查，撰寫「十二個上班小姐的生涯故事」碩士論文轟動全台；她更為藏僧盡心力奔走，藏傳佛教團體今天在臉書寫下「感恩您的付出，一路走好。」

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紀慧文出版相關著作，更曾任「藏僧簽證推動改革聯盟」總召集人，關心宗教團體權益，為藏僧簽證奔走；藏傳佛教團體今天在臉書寫「今晨驚聞紀慧文小姐驟然辭世，內心深感震驚與不捨。」

文中提到紀慧文長年關心並護持在台藏傳佛教僧團，對藏傳佛教出家眾的出入境事務盡心盡力，常提醒在台僧眾遵守法令規範，謹言慎行，避免觸犯相關法規。她積極推動與努力，使藏傳佛教出家人的簽證停留期限得以改善，讓僧眾得以安心住持、弘揚正法、利益有情，其功德實不可沒。

該團體寫著「感恩紀慧文小姐多年來對藏傳佛教的護持與奉獻，這份恩德我們永誌不忘。我們也將秉持您的期盼，恪守法紀，精進修學，續弘如來正法，廣利一切眾生，以此善行迴向您的殊勝功德。」「感恩您的付出，一路走好。」

精華 FAQ

  • 事故發生在台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道，現場共有四人死亡、一人受傷，屬於一起嚴重的落石意外，已引發社會關注。

  • 紀慧文曾任知名媒體人陳文茜的特別助理，也因在東海大學社會學研究所時，親赴酒店做田野調查並完成相關論文而受到矚目。

  • 因紀慧文長年關心並護持在台藏傳佛教僧團，積極奔走改善僧侶簽證與停留制度，協助出入境事務，團體因此公開感謝並哀悼她。

陳文茜

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