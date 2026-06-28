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蝴蝶谷落石4死1傷 前交長蔡堆否認為登山召集人

記者黑中亮／台中28日電
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蝴蝶谷瀑布步道27日下午發生4死1傷落石慘劇，前交通部長蔡堆也在同一個登山團隊中...
蝴蝶谷瀑布步道27日下午發生4死1傷落石慘劇，前交通部長蔡堆也在同一個登山團隊中，蔡堆晚間受訪時表示，自己只是參與其中一個公益團體舉辦的登山活動。(圖／民眾提供)

AI摘要

文章摘要整理：

台中和平區蝴蝶谷瀑布步道發生嚴重落石意外，登山團四死一傷；同團的前交長蔡堆否認是召集人，僅稱參與公益健行，並對事故表達遺憾與歉意。

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨日下午發生4死1傷落石慘劇，由16人組成的登山團在步道1.4公里處突遭大量落石擊中；外界高度關注前交通部長蔡堆也在同一個登山團隊中，蔡堆晚間接受訪問時神色凝重，否認自己是該團的召集人，並表示自己只是參與其中一個公益團體舉辦的登山活動。面對這場突如其來的嚴重山難，蔡堆神情落寞地表示「很慚愧」，也感謝警消人員上山搜救，期盼大家都能平安歸來。

蔡堆表示，由於落石發生時自己並沒有在第一現場，聽到噩耗只是覺得非常遺憾與慚愧。他面容沉痛地說：「發生這種事情，我們當然不願意看到。但是希望大家能以此為戒，下次尤其遇到這種天氣的話，這種山難總是會有防不勝防的風險。所以心裡真的很慚愧，希望以後不會再發生類似的憾事。」

蔡堆在受訪時否認組團，他澄清自己純粹只是報名「參團」，該團是一個公益團體所組織的健行活動，對於其他細節與團員身分，蔡堆則不願多談，僅低調表示：「對不起，其他的並不想再談了。」隨後也再次向社會各界及辛苦的救災同仁致歉。

蔡堆強調，得知多名團員罹難、受困，心裡極其煎熬，他非常感謝所有的警消與民間搜救人員，在山區午後大雨、視線不良的惡劣環境下，願意冒著危險、摸黑上山進行搜救，「真的是非常感謝他們，也希望所有人都能很快、很順利地平安下山。」

精華 FAQ

  • 事故發生在台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道，登山團於步道1.4公里處遭大量落石擊中，最後釀成四人死亡、一人受傷的嚴重山難。

  • 蔡堆受訪時明確否認自己是該團召集人，強調他只是報名參加公益團體舉辦的登山活動，對其他團員身分與細節則不願多談。

  • 蔡堆表示自己因未在第一現場而感到遺憾與慚愧，並向社會與救災人員致歉，也感謝警消和民間搜救隊在惡劣天候下冒險搜救。

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