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豪雨釀禍 台中蝴蝶谷落石砸死4人、竹縣農夫失聯尋獲遺體

記者黑中亮郭政芬／台中28日電
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台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道27日落石崩塌，台北16人登山團遭砸中，四人當場無生命...
台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道27日落石崩塌，台北16人登山團遭砸中，四人當場無生命跡象，遺體漏夜送下山。(圖／台中市消防局提供)

AI摘要

文章摘要整理：

台中蝴蝶谷步道因豪雨引發落石，砸中登山隊造成四人死亡；同時新竹新豐失聯農夫也尋獲遺體，豪雨災情持續擴大。

連日大雨，台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道1.4公里處，昨天下午3時許大量落石崩落，一支16人登山隊5人遭砸中，2女2男共4團員當場失去生命跡象，遺體連夜送下山待相驗。林保署台中分署麗陽工作站表示，不排除近日雨勢過大造成土石崩落，詳細原因仍待調查。

全台豪雨成災，前天通報失聯的新竹縣新豐鄉何姓農夫，昨中午尋獲遺體，累計這波災情全台釀三死一失蹤。台中蝴蝶谷步道事故原因待確認，未列入統計。

台中市消防局表示，昨下午3時許接獲報案，16人登山團在蝴蝶谷步道1.4公里處，上方山壁無預警坍方，大量落石砸落，眾人閃避不及，共5人遭砸中；山搜人員昨傍晚5時許抵達現場，遭砸中的2女2男均已無生命跡象，死者為61歲葉男、63歲鄭男、69歲姚女、57歲紀女。

目擊山友指出，當時天氣很好、早上沒下雨，山友正準備返程，行經步道1.4公里處時，突然聽到巨大聲響，山上大面積落石與樹木就塌下來，多人不幸被砸中，現場非常可怕。

救難人員表示，事故地點很偏遠、崎嶇，下雨山徑陡滑，加上有落石風險，引導70歲受傷女團員與其他成員下撤至安全地點；交通部前部長蔡堆也參加該登山團，但未在事故現場。

蝴蝶谷步道為台中「谷關7雄」唐麻丹山支線，林業保育署台中分署表示，事故處1.4公里的木棧橋，右側邊坡地質不穩定，長期遭崩落石塊的重擊，經多次評估後，改線避開危險區域，今年4月才重新開放，未料僅兩個多月又發生落石奪命意外。

新竹地區前天清晨雨勢滂沱，新竹縣新豐鄉65歲何姓男子前天凌晨4時，冒風雨巡視菜園後失聯。消防人員昨再出動30人，沿茄苳溪上下游搜尋，昨中午在菜園附近100公尺樹叢山坡發現其遺體，經確認已明顯死亡，死因仍待相驗。

竹北市黃姓女子前天開車出門受困洪水中溺斃，昨天相驗死因為呼吸性休克，家屬對此無意見。竹縣新埔鎮81歲馮姓農夫仍失聯，馮男車輛遭土石淹沒，消防人員昨清除土石後，車內未發現受困者，將持續搜救。

精華 FAQ

  • 事故發生在和平區蝴蝶谷瀑布步道1.4公里處，登山團共有5人遭砸中，其中4人當場失去生命跡象，另有1名70歲女子受傷送下撤。

  • 林保署與消防單位初步研判，連日豪雨可能讓邊坡土石鬆動而崩落。該處右側地質原本就不穩定，過去曾多次評估並改線，仍不幸釀災。

  • 新豐鄉失聯的何姓農夫已尋獲遺體，竹北市受困洪水的黃姓女子則溺斃。另有新埔鎮81歲馮姓農夫仍失聯，搜救行動持續進行。

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