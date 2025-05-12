醫師投書「刺胳針」數據錯誤 台長庚醫院提告求償這個數

長庚醫院針對醫師投書「刺胳針」錯誤引用數據，提告求償新台幣1元。本報資料照片

中國醫藥大學附設醫院兩名醫師在國際期刊「刺胳針 」（The Lancet）投書，描述台灣COVID-19的住院病人死亡率達58.2%，被指嚴重錯誤引用長庚學術研究數據，中國醫大附醫已發布聲明針對內容錯誤致歉。長庚醫院今天委任律師對作者李景行、許漱白依法追究名譽損害，並求償新台幣1元（約合0.033美元）。

長庚表示，該文作者為中國醫藥大學附設醫院醫師李景行與許漱白所撰文章，將林口長庚胸腔內科教授級主治醫師林恕民等2025年發表於「Infection and Drug Resistance」期刊中關於COVID-19重症患者之「Omicron 感染率」數據，錯誤解讀為「COVID-19死亡率」，嚴重損害長庚醫療團隊專業聲譽。

長庚指出，考量李景行、許漱白身為醫療專業工作者，對醫療文獻應有一定閱讀能力，在撰稿前亦未先與長庚林恕民教授等討論，即率而撰擬文章並發表於國際期刊，影響本院聲譽，已委任律師對二位作者依法追究名譽損害，並求償新台幣壹元。

長庚醫院另同時函請「刺胳針」（The Lancet）在台代理機構，要求針對錯誤引用所產生之社會觀感與國際誤解，儘速予以澄清與修正。長庚強調，自2019年新冠肺炎 爆發以來，醫院全力投入疫情防治與治療新冠肺炎感染病患，且秉持醫學中心職責接受北區各醫院轉診之重症病患。

長庚重症團隊將照顧重症新冠肺炎病患的臨床結果，研究分析從2020年4月至2022年9月間，因感染新冠肺炎入住加護病房的重症病患臨床結果，共有110位重症病患入住本院加護病房，當中超過85%以上是呼吸衰竭，並且合併多重器官衰竭的重症病患。

其中有64位（58.2%）病患是因為感染Omicron病毒株，另外46位（41.8%）病患則是因為感染Alpha病毒株所造成的新冠肺炎肺炎重症。中國附醫二名醫師引用長庚論文，誤將所述重症病人中Omicron病毒株占比為58.2%，引用為新冠肺炎死亡率，為明顯的錯誤。