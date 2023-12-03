他讚「台式早餐第1名」 製作快種類多…網友：現在太貴

蛋餅深受台灣民眾喜愛。記者李政龍／攝影

台灣早餐品項豐富，PTT網友討論「蛋餅是台式早餐人氣第一」，由於製作速度快、價格相對低，即使在尖峰時間也不用等太久，吃起來非常方便，網友直呼「蛋餅這個商品已經到達了一種花式的狀態」。

一名網友在PTT發文，他分享漫畫家AKRU的作品，漫畫內介紹台灣的各式早餐店，包括傳統早餐店、簡餐店、專賣飯糰三明治等的小店，其中人氣排名第一的就是蛋餅。

該網友表示，蛋餅製作速度快，即時在尖峰時段，也不用等太久。只要將麵粉皮、雞蛋 煎熟，加上醬油及各種配料，美味的蛋餅就完成了，確實是早餐好選擇，不只不用久候，吃起來也方便快速，他大推「其中王者就是起司蛋餅」。

其他人則留言「不加東泉辣醬加什麼甜醬油」、「現在一個起司蛋餅貴到哭」、「認同啊，蔥抓餅、蔥油餅、燒餅夾蛋，其實跟這個都算同類」、「麵粉+蛋+蔥花=好吃」、「玉米蛋餅最強」、「薯餅蛋餅才是no.1」、「蛋餅真的好吃，常常早餐都會選蛋餅」、「我比較喜歡吃粉漿蛋餅，有些粉漿蛋餅還有加皮蛋」、「吃蛋餅固定配豆漿，不然少一味」、「蛋餅也能在家輕鬆做，很家常」、「蛋餅光種類就好幾十種了，當然是第一名」。

還有其他人推薦自己最愛的早餐類型，留言「我喜歡小籠湯包」、「最愛鹹豆漿」、「我比較常吃飯糰，蛋餅還好」、「燒餅油條還是蠻多人愛的吧」、「飯糰派的站出來」。也有人抱怨，現在物價回不去，讓蛋餅的性價比下降，網友留言「蛋餅曾經是人氣第一，但現在太貴了」。