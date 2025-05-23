「小楚喬」230萬耳環發酵 官媒：炫富背後都有腐敗父母

黃楊鈿甜發圖曬耳環，後續越滾越大，引起極大爭議與關注。（圖／取自央視新聞客戶端 ）

拍過不少電視劇的中國高中生黃楊鈿甜，近日因為在社群平台發影片，被眼尖的中國網友發現其耳環要價不斐，隨後不斷挖出她父親曾任四川的公務員，是否涉及腐敗的相關情況不斷受到關注，官媒也刊文指出，每個高調炫富的官員子女背後，往往都有涉嫌腐敗的父母，即便不是赤裸裸的貪污受賄，也總有違紀違法的問題。

北京日報22日晚間刊出一篇文章，開頭就提到上述段落。文章並指，不是網友有多聰明，看個圖片就能像經驗豐富的刑警一樣，在蛛絲馬跡中找到案件偵破的關鍵資訊。網友之所以質疑，也不是出於「仇富」心理，只是出於常識做出邏輯推理。一個才過成人禮的年輕女星，並沒有大紅大紫的明星效應，哪有實力購買人民幣兩百多萬元（該耳環官網定價230萬人民幣，約合3.2萬美元）的天價耳環？「答案只有一個，來自家長」。

文章指出，事情發展到這一步，耳環是不是正品、值不值兩百多萬元，是靠自己收入購買的還是她媽媽的，都已經不那麼重要。重要的是，其父在雅安市城市管理行政執法支隊、雅安市投資促進局工作期間違規經商辦企業，有沒有利用工作便利和職務影響，甚至於存在其他形式更加隱蔽、性質更為嚴重的問題。擔任公職期間屢次向單位隱瞞自身問題，不得不讓人懷疑其入職的動機和離職的原因。

文章還提到近年一些類似事件，包含曲婉婷母親張明傑（曾任哈爾濱市發改委副主任）貪污3.5億賑災款（約合4858萬美元），到「北極鯰魚」爺爺鐘庚賜（曾任深圳交通系統官員）涉嫌貪腐，為「天價」付出代價的孩子和父母已然不少，但黃楊某甜和她的父親「也不會是最後一個」。因為只要有違規違法的事實在，即便暫時隱藏得很好、「轉型」很成功，也終會露出馬腳。文章最後提到，「是不知深淺的黃楊某甜一不小心坑了曾經當官的爹，還是不把法律法規放在眼裡的父母坑了孩子？這個問題的答案很簡單，但要防止這個問題的出現並不容易」。

黃楊鈿甜是年輕演員，2017年其出演的古裝傳奇劇《楚喬傳》播出，她在劇中飾演小楚喬，由此進入演藝圈，並於2018年出演宮鬥劇《如懿傳》當中小如懿一角。黃楊鈿甜是深圳華僑城高級中學學生，今年5月11日參加學校成年禮，並在網路發布自己的影片，遭網友發現黃楊鈿甜佩戴的耳環是奢侈品牌GRAFF經典系列，公價約人民幣230萬元。

事件爆發後，5月22日下午，四川雅安市聯合工作組在對黃楊某甜父親楊某在雅安工作期間及其涉雅的有關情況進行核查後，通報核查進展情況。通報稱，經核實，楊某在雅工作期間未經手災後重建專案招投標，未涉及災後重建資金審批管理和慈善捐款。經核查，楊某在雅工作期間涉嫌違規經商辦企業問題，在參加公開招錄公務員考試和工作期間涉嫌故意隱瞞違法生育二孩問題。對涉嫌違法違規問題，監察機關已立案調查，將依法依規嚴肅處理。

此外，在今年4月中國各大高校公佈的2025藝考合格名單中，黃楊鈿甜以95分獲得中央戲劇學院表演（話劇影視表演）專業第二名，以87.62分獲得北京電影學院表演專業第六名，以74.34分獲得中國傳媒大學表演專業第33名。她的歌唱能力等相關情況也逐漸被中國網友質疑，澎湃新聞援引未具名的重慶某知名大學音樂系教授表示，「沒有關注過這個演員，也不太瞭解其具體事情。單從這10多秒的演唱視頻看，確實唱得差」，該教授強調在聲樂板塊，考的依然是一個綜合能力。「聲樂包含了音準、節奏以及考生唱歌的整體狀態」。