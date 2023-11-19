我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列：加薩最大醫院下方發現55公尺長地道

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

中國手機7年巨變 年出口量少了5億支

中央社台北19日電
中國是手機製造和出口最大基地，但近年手機出口量持續下滑。（中通社）
中國是手機製造和出口最大基地，但近年手機出口量持續下滑。（中通社）

中國是手機製造和出口最大基地，但近年手機出口量持續下滑，相較於2015年最高峰的13.43億支，2022年降至8.22億支，7年之間減少了5.21億支，中媒直言「手機出口或許再難達高峰」。

第一財經今天引述中國海關總署的數據顯示，今年10月中國手機出口8111萬支，年增約10%；但前10月出口總數仍舊下滑，共6.42億支，年減6.4%。

據統計，中國手機出口量在2015年達到峰值，當時年增2.4%至13.43億支，隨後連年下滑，2022年降至8.22億支，較2015年減少了5.21億支。

中國是手機製造和出口的最大基地，對於近年來手機出口量持續下滑，報導指其中一個重要原因是全球手機消費的低迷。

市場研究機構Counterpoint數據顯示，2017年全球智慧型手機出貨量年增2%至15.5億支，但2018年出現首次下滑，2022年出貨量已減至12億支。

中國機電產品進出口商會總監兼新聞發言人高士旺表示，消費者換機時間拉長，導致智慧型手機需求在全球範圍內見頂。

除了全球手機消費低迷，另一方面，高士旺說，韓國三星2014年後逐步退出中國市場，並關閉在中國的工廠，轉向越南等地，這對2015年後中國手機出口量也造成較大影響。三星目前在中國基本沒有產能，蘋果手機近年也逐步轉移中國的生產線。

與此同時，2015年起，中國本土手機廠也開始積極拓展海外生產基地，其中小米於2015年在印度開設第一家工廠；同年，vivo在印度租用工廠實現本地化生產；2016年，OPPO也在印度投資約人民幣15億元（約2億美元）建廠。

2015年，印尼提出本地化生產要求，逐步禁止部分機型從海外整機進口。當年，OPPO在印尼收購一座電子廠，為OPPO首座海外工廠。

報導指出，印尼和印度已成為中國本土手機品牌海外兩大生產地。vivo在印度、土耳其、巴基斯坦、孟加拉工廠的年產能總計約7200萬支，其中印度工廠年產能達6000萬支。

包括中國本土手機品牌在內，過去幾年，各大手機廠都陸續將生產線移出中國，除了出於勞動成本考量外，另個主要原因是包括印度在內，一些國家對手機整機進口設限，例如提高進口稅率等。

報導說，中國手機業者海外設廠雖非一帆風順，例如vivo去年被印度執法局突擊搜查，同年小米也遭印度執法部門指控非法匯款，在印度價值約人民幣48億元（約6.6億美元）的資產慘遭扣押，但業者仍認為，長遠來說，手機生產線「走出去」還是必然。

印度 印尼 智慧型手機

上一則

日核處理水負面效應 中國10月自日進口水產年減99.3%

延伸閱讀

俄媒：普亭22日將參加G20視訊峰會

俄媒：普亭22日將參加G20視訊峰會
吃貨／登米其林新榜 華府秘魯、印度餐廳美味摘1星

吃貨／登米其林新榜 華府秘魯、印度餐廳美味摘1星
印度隧道坍塌40人受困5天 救難隊靠水管供氧及乾糧

印度隧道坍塌40人受困5天 救難隊靠水管供氧及乾糧
小米汽車目標3年賣90萬輛 傳明年2月開賣

小米汽車目標3年賣90萬輛 傳明年2月開賣

熱門新聞

「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55

超人氣

更多 >
美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商
2024年4生肖桃花運爆發：屬鼠成眾人焦點 他好好表現就有美滿結果

2024年4生肖桃花運爆發：屬鼠成眾人焦點 他好好表現就有美滿結果
中了兆彩13.5億頭彩 緬因男不滿前女友「大嘴巴」怒告法院求償

中了兆彩13.5億頭彩 緬因男不滿前女友「大嘴巴」怒告法院求償
領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利
柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了