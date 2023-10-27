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最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥

中央社／台北27日電
圖為北京一家餐廳播放中國前總理李克強訃告新聞。（路透）
圖為北京一家餐廳播放中國前總理李克強訃告新聞。（路透）

中國領導人習近平去年展開3連任，今年政壇卻大震盪，國防及外交部長甫遭大清洗之際，中國官媒報導前總理李克強27日去世，外媒認為中共正處於改革開放以來最密集的人事變化。

根據中國央視新聞，中共第17屆、18屆、19屆中央政治局常委、前國務院總理李克強近日在上海休息，26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於27日零時10分在上海去世。不少中國網友對此表示太突然了。

李克強今年3月將卸任前曾在向國務院辦公廳人員告別講話時提到「人在幹，天在看，蒼天有眼」，引發社群平台網友的關注，認為是「意有所指」。

澳洲廣播公司（ABC）27日報導，在李克強逝世的當下，中國國內正面臨3年新冠肺炎（COVID-19）疫情封鎖政策後的經濟低潮，且中共黨內也面臨著改革開放以來最密集的人事變化。

中國第14屆全國人大常委會第6次會議10月24日決定，免去李尚福的國務委員及國防部長職務，同時免去前外交部長秦剛仍留任的國務委員職務。這項決議稍後由中國國家主席習近平簽署主席令發布。

李尚福及秦剛去職原因不明。但外界盛傳分別涉及貪腐和婚外情。

德國之聲10月25日報導，今年才升至外長、防長的秦剛和李尚福是由中國領導人習近平親自挑選，兩人被免職、成為中共建政以來任職時間最短的外長和防長，讓人不禁懷疑這個領導班子穩定性。

再加上今年共軍高層正經歷一波大清洗受到各界矚目，習近平針對貪腐洩密頻傳的火箭軍進行整肅，前司令員李玉超、副司令員劉光斌和前副司令員張振中被帶走調查，前國防部長魏鳳和，今年3月卸任後也沒有露過面。

倫敦大學亞非學院中國研究院主任曾銳生表示，這些人事變動或意味「習家軍」面臨內鬥。

他說，現實情況是，在去年10月的20大上，習近平已經去除了黨內的其他派系，並將自己的親信安插在要職，而一旦其他派系被清除，習派內部就會出現小派系，看起來秦剛和李尚福都因為其他小派系向習近平告狀而陷入了困境。

習近平 李克強 秦剛

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