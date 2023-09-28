習近平：堅持九二共識 推動兩岸關係和平發展

中共總書記習近平在建政74周年招待會上向台下的各級官員「敬一杯」。（Getty Images）

中共總書記習近平 今晚在建政74週年招待會聲稱，要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸融合發展。同時也重彈「實現祖國完全統一」是「任何勢力都阻擋不了的」的舊調。

據新華社報導，中國28日晚間在北京 人民大會堂舉辦「慶祝中華人民共和國成立74周年」招待會，習近平在會中依例提到涉台議題時，作上述表示。

習近平宣稱，要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸融合發展，維護中華民族根本利益，增進兩岸同胞福祉。「實現祖國完全統一是『民心所向、時代潮流、歷史必然』，是任何勢力都阻擋不了的」。

他在提到內政時則說，要圍繞滿足人民日益增長的美好生活需要，加大民生保障力度，「著力擴大就業 ，解決好人民群眾急難愁盼問題」，加強對困難群體兜底幫扶，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，扎實推進共同富裕，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。

習近平在致詞結尾說，「新征程上，我們的前途一片光明，但腳下的路不會是一馬平川」；「我們要堅定信心，振奮精神，團結奮鬥，繼續爬坡過坎、攻堅克難，堅定不移朝著強國建設、民族復興的宏偉目標奮勇前進」。