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恒大突取消債務重整會議 WSJ：中國房市危機恐惡化

記者謝守真／即時報導
中國恒大突然宣布，推遲原定9月25、26日舉行的債務重組會議，顯示大陸當前房市危機恐進一步惡化。（路透）
中國恒大突然宣布，推遲原定9月25、26日舉行的債務重組會議，顯示大陸當前房市危機恐進一步惡化。（路透）

中國房地產巨頭「中國恒大」債務重整一波三折，在先前已延期兩次後，恒大22日深夜又突然發布公告稱，因銷售不如預期，原定9月25、26日舉行的債務重組會議延期。華爾街日報指出，這一跡象表明，中國目前的房地產危機仍有可能惡化。

在22日的公告中，中國恒大稱，自3月22日以來，公司銷售情況不及預期。與財務顧問團隊和境外債權人協商之後，認為有必要重新審視重組條款，以匹配公司經營情況和債權人訴求。

僅管恒大聲稱，已開始與包括中資銀行和國際債券持有人在內的債權人，就重新談判該計劃進行初步磋商。但華爾街日報指出，如果不能達成新協議，向恒大提供約150億美元貸款的債券持有人可能會對該公司進行清算，從而給已經疲軟的中國房地產市場帶來更大壓力。

財新網指出，在距離債權人會議召開日期僅剩三天之時，中國恒大突然「喊停」，令各界疑惑。報導引述一名熟悉境外債務重組業務的香港律師看法指出，恒大此時取消債權人會議，很可能是因在和債權人持續磋商中了解到，部分本來同意方案的債權人改變了主意。

如果恒大擬出新的重組條款，需要與境外債權人重新簽訂重組支持協議，那麽第二輪重組的難度非常大。財新網稱，爆發財務危機至今，恒大的業務每況愈下。

中國恒大債務危機爆發至今已逾兩年，目前手上資金幾近枯竭。根據財報，截至今年6月底，恒大的現金及約當現金總額由2022年底的人民幣143.1億元降至133.8億元，其中未受限部分僅40.47億元。

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