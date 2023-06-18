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胡錫進稱中美外長「談得還不錯」 但能否落實待考驗　

記者陳政錄／即時報導
美國國務卿布林肯（左）18日在北京與中國外長秦剛舉行會談。（路透）
美國國務卿布林肯（左）18日在北京與中國外長秦剛舉行會談。（路透）

中美外長18日舉行長達五個半小時的會談，中共黨媒環球時報前總編輯胡錫進發文分析稱，這次雙方肯定不能算「談崩了」，並指由於有邀請秦剛訪美、繼續推進多個磋商以及擴大人員交流等成果或共識，這次會談似乎屬於「談得還不錯的」。

美國國務卿布林肯此行受到高度關注，但北京接機時採取冷處理。在布林肯與中國外長秦剛會談後，路透分析稱，中美雙方除了同意繼續對話，並由秦剛訪美，赴華盛頓再行會談之外，似乎少有共識。

不過，胡錫進19日凌晨發文解讀認為，這次雙方肯定不能算「談崩了」，由於有邀請秦剛訪美、繼續推進多個磋商以及擴大人員交流等成果或共識，似乎屬於「談得還不錯的」。

胡錫進表示，中美雙方各自發表了公告，其中最接近的表述是，中方對會談使用了「長時間坦誠、深入、建設性」的描述，美方使用了「坦誠、實質、建設性」這幾個形容詞。另，雙方還都提到了要擴大或促進兩國人員交流，都證實了布林肯邀請秦剛訪問華盛頓。

胡錫進指出，雙方對這次會談的通報也有「各說各的」部分，它們是兩國各自長期強調的立場和態度。中方的通報顯示，秦剛強調中美關係處在建交以來的最低谷，闡述了中國對穩定中美關係的原則立場，指出「台灣問題」是中國核心利益中的核心，是中美關係最突出的風險，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的承諾真正落到實處。

他說，美方通報顯示，布林肯表示「美國將始終捍衛美國人民的利益和價值觀，並與其盟國和夥伴合作，推動我們對自由、開放和維護基於國際規則的秩序的世界願景」，這些冠冕堂皇的話都有針對中國的含義。不過美方沒在通報裡使用他們掛在嘴邊的，與中國 「激烈競爭」的說法，布林肯在來訪之前還提到了它（指中美激烈競爭相關說法）。

但胡錫進最後也坦言，中美的問題常常是見面了，會談氛圍和結果往往不錯，但後續落實則會有很多落空，或者落實過程被某個事件打斷，從而造成了中美關係之前相當長一段時期「震盪下行」。

因此，對於這次結果如何，胡錫進認為，「它在很大程度上取決於美方會不會再玩見面說一套，見面後實際做一套的把戲」。

秦剛 布林肯 北京

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