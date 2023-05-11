明報停刊尊子政治漫畫 學者：報章無法承擔風險

香港明報「尊子漫畫」將自14日起停刊。明報沒有解釋原因，但此前多個政府部門曾批評該漫畫「扭曲事實」和「抹黑政府」等。(中央社)

香港 明報將停刊政治漫畫家尊子的漫畫，尊子說，停刊壓力是漸進式，與其他平台在國安法下遇到的壓力相同。有學者稱，近年有新聞機構等被控煽動罪，尊子事件顯示主流報章無法再承擔風險。

香港明報今天公布，14日起停刊香港著名政治漫畫家尊子的漫畫。尊子在明報刊登政治漫畫已40年，事件在港引起很大迴響。

尊子回覆中央社詢問時表示，漫畫停刊壓力是漸進式的，與其他平台在「港區國安法 」下遇到的壓力相同。協議停刊後，只覺得是階段性工作結束，能力範圍內尚有很多可做的事。

➤➤➤諷香港區議會選舉被盯上 明報停刊「尊子漫畫」

尊子說，政治漫畫可看作是地方社會政治的溫度計及氣壓計，此前每次政府批評他的漫畫，都會造成壓力，「就看抗壓能力有多大而已。」

對於漫畫停刊會否感到傷感，尊子說，「不該感到傷感啊，應更加努力才對。」他說，希望能在其他平台發聲，「更希望有更多人在不同平台發聲。」

對於會否離開香港，尊子說，「我沒離開的打算呢。」

香港中文大學新聞與傳播學院教授李立峯向中央社表示，尊子事件有兩大背景，一是過去數月已有不同港府官員及部門點名批評尊子的政治漫畫，二是近年港府以煽動罪起訴不同人及新聞機構如立場新聞。

他說，煽動罪的界線模糊，在這種大環境下媒體及評論人都擔憂被指煽動，或被指發表引起公眾仇恨政府的評論，「主流報章無法再承擔風險，無法再刊登諷刺式政治漫畫。」

李立峯表示，在界線模糊的情況下，相信尊子也承受一定壓力，而尊子過去數十年都是以諷刺式漫畫評論時事，這種風格並非突然改變，事件反映「過去數十年來在香港習以為常可以存在的東西，現在沒有了空間」。

他說，政治漫畫以諷刺或嬉笑憤罵的方式來評論時事，有時會誇張一點，但現在政府是以不適用於政治漫畫的標準來批評尊子的漫畫「扭曲事實」等，代表社會不能再用諷刺手法評論時事。

流亡台灣的香港藝術家vawongsir目前仍繼續畫有關香港的政治漫畫，並上載到自己的社交平台上，昨晚他立即畫了幅有關尊子事件的漫畫。

vawongsir向中央社表示，港區國安法實施後曾跟尊子交流，他問尊子會否有壓力、會否擔心，尊子說「要小心地畫」。

vawongsir說，尊子的政治漫畫被停刊是預料之內，「港區國安法」實施後，大家都擔心政治評論員及漫畫家能否如往日自由表達意見。

他說，政治漫畫的作用是以另一個角度表達新聞時事，有些讀者可能只看標題，忽略新聞報導文字內容，而漫畫便可以幫助他們更了解新聞。

明報職工協會在臉書 發聲明，指尊子從80年代開始在明報畫政治漫畫，以嬉笑怒罵的方式針砭時弊，吸引讀者關注社會議題，該會對尊子漫畫停刊表示遺憾和無奈，並感激尊子多年來為明報付出的心血。

該會表示，除了新聞報導，專欄作家的作品也是明報核心價值的一部分。多元社會應該包容不同聲音，希望各界尊重言論自由，以及守護明報的核心價值，維護社會公正和善良。

筆名「尊子」的漫畫家黃紀鈞1983年起在明報刊載針對香港時事與公共政策的諷刺漫畫。近半年來，港府多個部門先後發表聲明批評尊子漫畫一些內容「扭曲事實」和「抹黑政府」，最近一次是有關諷刺港府恢復區議員委任制的漫畫。