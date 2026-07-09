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難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

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難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

特派員黃惠玲／即時報導
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尚未取得合法永久居民身分(即綠卡)的難民、政治庇護者以及其他合法居留的移民，從1...
尚未取得合法永久居民身分(即綠卡)的難民、政治庇護者以及其他合法居留的移民，從10月1日起將喪失白卡。(美聯社)

一直是許多新移民健康保護網的聯邦醫療補助(Medicaid，白卡)，即將面臨重大變動。根據新規，自2026年10月1日起，未取得合法永久居民身分(即綠卡)的難民、政治庇護者以及其他合法居留的移民，將喪失這項白卡的資金補助。多州政府正加緊腳步通知受影響居民與醫療服務提供者，至少已有兩州向三個月後面臨斷保家庭發布指引。

根據第119屆美國國會通過並經簽署生效的第119-21號公法(Public Law 119-21)，修訂了「社會安全法」(Social Security Act)，明文規定除非申請人屬於以下四類別之一，否則禁止撥付聯邦白卡款項。

這四類別包括：美國公民(U.S. Citizen)或國民(U.S. National，例如美屬薩摩亞居民)、合法永久居民、古巴或海地入境者，或是符合該法「自由聯合邦」(Compact of Free Association, 簡稱COF)定義的人士，即密克羅尼西亞聯邦(Federated States of Micronesia)、馬紹爾群島共和國(Republic of the Marshall Islands)、帛琉共和國公民。

任何在上述範圍之外的人，包括尚未轉為綠卡身分的難民和庇護者，10月1日開始該條款生效時，都將失去享有聯邦資助醫療保險的資格。

安置大量難民或近期接納大量尋求庇護者的州，勢必受到這項政策最大衝擊。這些州現正面臨嚴峻的財政抉擇：是用州政府預算承擔保費，還是將患者轉向緊急醫療補助(Emergency Medicaid)，或任由他們成為無保居民。

聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)發布指引，指示各州自2026年10月1日起，對特定非公民實施新的聯邦白卡和兒童健康保險計畫(CHIP)資金限制。國會研究處(CRS)對第71109條的審查也證實，該限制是依非公民的分類來執行，切斷了先前依據較寬鬆資格可獲得的聯邦資金。

在地方實務上，各州機構已開始將聯邦指令轉化為醫療院所公告和受益人通知。緬因州衛生與公共服務廳已發布公告，將缺乏綠卡身分的難民和庇護者列入將被終止保險的群體中。華盛頓州衛生廳也在官網發布公告，提醒居民白卡資格規定將從2026年10月1日變更，並提供了多語種的說明書協助受影響的家庭了解後續發展。

「伊州移民與難民權益聯盟」(ICIRR)對此政策表達強烈擔憂，並指出屆時伊州無保人口將大增。聯盟表示，在10月1日前，他們將輔導並轉介受影響的家庭，前往全州各地的社區免費診所，尋求民間慈善醫療資源。

對於可能受到影響的個人，目前最緊迫的步驟是密切留意未來幾個月內，各州白卡機構寄發的信件、電子郵件或簡訊。受益人應立即更新他們的聯絡資訊，主動回覆補件要求，並在收到終止保險通知時，向法律援助或社區組織尋求協助。

倡導團體也敦促符合申請綠卡資格的難民和庇護者，盡速諮詢移民律師，評估在2026年10月1日截止日前變更身分，是否能保障其繼續獲得聯邦資助的醫療保險。

隨著截止日迫近，各州必須盡快決定是要挺身而出撥款補貼，還是接受無保人口增長。這項決策的後果，不僅將使各州的財政預算波動，更將在之後實質影響全國各地的診所、醫院和無數家庭。

精華 FAQ

  • 依新規，尚未取得綠卡的難民、政治庇護者及其他合法居留但不屬特定類別的人，將在2026年10月1日起失去聯邦白卡資金補助。

  • 只有4類人可獲補助：美國公民或國民、合法永久居民、古巴或海地入境者，以及符合COF定義的密克羅尼西亞、馬紹爾群島與帛琉公民。

  • 州政府需評估是否用州預算補貼、轉向緊急醫療補助或讓其成為無保者；家庭則應更新聯絡資訊、留意通知，並及早尋求法律與社區協助。

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