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平均開車3.7年撞一次 全美最易撞車城市榜 這裡最危險

特派員黃惠玲／即時報導
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波士頓發生車輛碰撞的機率高居全美榜首。(pixabay)
波士頓發生車輛碰撞的機率高居全美榜首。(pixabay)

保險公司Allstate發布最新「2026年美國最佳駕駛報告」顯示，麻塞州首府波士頓連續第二年被評為全美「最容易發生碰撞」的城市，靠近東岸的華府、馬里蘭州巴爾的摩則分居二、三名；德州的布朗斯維爾(Brownsville)則蟬聯全美最安全駕駛城市寶座。

該報告針對全美200個最大城市，於2023年1月至2024年12月期間的汽車保險索賠數據進行深度分析，名列榜首的波士頓駕駛人平均開車每3.7年就會遭遇一次碰撞事故。報告估算，波士頓市民發生車禍的機率，比全美平均值高出將近189%。

除了波士頓外，麻州另外兩大城市也在最易發生碰撞城市名列前茅，其中伍斯特(Worcester)倒數第四(第197名)，駕駛平均撞車間隔為5.14年；另一城鎮為春田市(Springfield)位列倒數第五(第196名)，平均間隔為5.18 年。鄰近的羅德島州首府普羅維登斯(Providence)同樣榜上有名，以平均5.87年的碰撞間隔位居全美第194名。高頻率的碰撞，直接導致該地區駕駛人必須承擔遠高於其他地區的車輛維修與保費負擔。

相較於東北部大都會的混亂路況，德州的布朗斯維爾的駕駛人，平均要行駛將近15年才會發生一次碰撞，安全行車時間幾乎是波士頓駕駛的四倍。科羅拉多州的科林斯堡(Fort Collins)與愛達荷州的博伊西(Boise)則緊追其後，分別拿下全美最安全城市第二與第三名。

今年的報告首度導入了Allstate旗下「Drivewise」行動應用程式的去識別化大數據，進一步分析超速、急煞、夜間行車以及開車使用手機等不良習慣。分析結果指出，波士頓之所以車禍頻傳，與該市駕駛人在行車時「開車玩手機」的比例高居全美前列有著絕對關係。

Allstate汽車設計與遠距通信副總裁霍夫曼(Laura Hoffman)表示，所處位置確實會影響碰撞機率，但駕駛習慣更扮演關鍵角色。她呼籲，駕駛透過放慢車速、保持專注、並與前車留出足夠空間，就能大幅降低自身與他人的行車風險。

面對這份令人尷尬的成績單，麻州交通廳(MassDOT)發言人回應表示，州政府一向將用路安全視為首要任務，未來將持續與各地方市鎮密切配合，透過實施系統性的安全對策，並針對高車禍路段與易肇事熱點進行工程改善，以期扭轉現狀。

全美最易發生碰撞城市前五名，依序為波士頓、華府、馬里蘭州巴爾的摩、麻州伍斯特、麻州春田市。

全美最安全駕駛城市前五名，依序為德州布朗斯維爾、科羅拉多州科林斯堡(Fort Collins)、愛達荷州博伊西、德州拉雷多(Laredo)、北卡凱瑞(Cary)。

精華 FAQ

  • 麻塞州首府波士頓連續第二年居首，平均每3.7年就會遭遇一次碰撞，且發生車禍機率比全美平均高出將近189%，顯示其道路風險明顯偏高。

  • 最易碰撞前五名依序是波士頓、華府、巴爾的摩、伍斯特、春田市；最安全前五名則是布朗斯維爾、科林斯堡、博伊西、拉雷多、凱瑞。

  • 報告首度納入Drivewise大數據後發現，波士頓駕駛開車玩手機比例居高不下，與超速、急煞等習慣交互影響，成為碰撞頻傳的重要原因。

波士頓 德州 麻州

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