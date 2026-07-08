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芝去年訪客5600萬 消費金額215億創歷史新高

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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新士兵球場的多場大型演唱會，為芝加哥帶來成千上萬的旅遊收益，圖為演唱會散場人潮。...
新士兵球場的多場大型演唱會，為芝加哥帶來成千上萬的旅遊收益，圖為演唱會散場人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥觀光局(Choose Chicago)公布芝加哥旅遊業2025年報告，結果顯示該市旅遊市場持續強勁復甦，全年共吸引高達5680萬名遊客造訪，並創下215億元的觀光消費歷史新高紀錄。

最新數據顯示，2025年的遊客量比2024年增加了近150萬人次，飯店訂房量也同步大增，從2024年的1160萬晚增至2025年的1190萬晚。

伊利諾州州長普立茲克、芝加哥市長強森均表示，觀光業是推動經濟的強大引擎，不僅支持數千個就業機會，更帶動社區投資。

根據芝觀光局的2025年經濟效益報告，造訪芝加哥的最大遊客群體為千禧世代(1980年代初至1990年代中期出生者)，佔總遊客量的37%。統計指出，「過夜觀光團體」每次造訪平均消費超過1300元。在季節方面，雖有超過三分之一的遊客選擇在夏季到訪，但秋季與冬季同樣相當受歡迎，而春季則僅佔總遊客量的16%，是人氣最淡的季節。

儘管美國總統川普曾多次在公開場合批評芝加哥「不安全且不友善」，但芝市觀光局早在今年2月便指出，芝加哥不論在飯店入住率、大型會展預訂量還是住房營收上，2025年皆全面超越2024年。

報告指出，觀光局去年成功爭取到65場全城型大型會展，遠高於前一年的49場；飯店總營收也達到創紀錄的29億元。其中的大型演唱會與音樂節，更被歸類為帶動飯店住房率與「過夜觀光消費」的關鍵引擎。

包括多場在芝加哥新士兵球場推出的演唱會，還有去年芝城「人最多、經濟效益最高」的標誌性音樂盛事─Lollapalooza音樂節，為期四天該場活動吸引高達40萬人次進場。

為了進一步衝刺旅遊經濟，芝加哥即將增設「觀光發展改良區(Tourism Improvement District)」。該特區將針對市中心擁有100間客房以上的大型飯店，向30天以下的短期旅客加收 1.5% 的住房稅，預計每年可為觀光局挹注4000萬元的推廣預算。

隨著經費增加，芝已成功搶下多項未來幾年的體育盛事，包括今年陸續登場的WNBA全明星賽、Big Ten男子籃球錦標賽，以及2027年的MLB美職棒全明星賽，預期為芝加哥帶來新一波觀光熱潮。

精華 FAQ

  • 根據芝加哥觀光局報告，2025年全年共吸引5680萬名遊客，較2024年增加近150萬人次，觀光消費金額更達215億元，雙雙寫下歷史新高。

  • 飯店訂房量升至1190萬晚，全年爭取到65場全城型大型會展，加上多場演唱會、音樂節與Lollapalooza等活動，成為拉抬住房率與過夜消費的重要動能。

  • 芝加哥將設立觀光發展改良區，對市中心100間客房以上飯店的短期旅客加收1.5%住房稅，預計每年可為觀光局增加4000萬元推廣預算。

芝加哥 觀光 伊利諾州

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