我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多種病痛都從身體發炎來 六個早晨習慣能有效預防

與日韓簽小型核反應爐合作備忘錄 美擬投千萬元

糧食券付款出錯率 阿拉斯加連4年最高

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俗稱糧食券的SNAP補充營養援助計畫付款，阿拉斯加州出錯率連續第四年排名全國最高...
俗稱糧食券的SNAP補充營養援助計畫付款，阿拉斯加州出錯率連續第四年排名全國最高。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿拉斯加糧食券付款出錯率連四年居全美最高，今年仍達23%。
  • 重點二：聯邦新法要求各州分擔錯誤成本，但阿拉斯加因例外條款暫受保護。
  • 重點三：州府稱人手不足與流程繁複致錯誤高企，正推動2028年前的現代化改革。

根據農業部6月底最新公布的聯邦報告，阿拉斯加州的補充營養援助計畫(SNAP，俗稱糧食券)付款出錯率，連續第四年排名全國最高。上個聯邦財政年度(截至2025年9月為止)，阿拉斯加州有23%的糧食券受益人實領金額與應得金額有顯著差異；全國平均出錯率則為11%。

阿拉斯加州2025年糧食券付款出錯率略低於2024年的25%；與2023年和2022年逾55%出錯率相比，已大幅下降；絕大多數錯誤都是多付。農業部表示，高錯誤率不代表有詐欺行為。華盛頓特區和喬治亞州出錯率也偏高。

川普總統任內實施的「大又美法」(One Big Beautiful Bill Act)首次要求各州根據其支付錯誤率，承擔聯邦政府資助福利項目的部分成本。不過，阿拉斯加州有例外條款。

農業部長羅林斯(Brooke Rollins)在宣布各州付款錯誤率時表示，這些錯誤率證明，各州糧食券問責機制存在嚴重缺失；農業部已採取歷史性行動，幫助有需要的州遏制浪費。

美聯社報導，過去兩年，阿拉斯加州因糧食券高錯誤率被聯邦罰款數百萬元；最新公布的23%錯誤率可能讓阿州面臨更多處罰。但當初通過「大又美法」時，為贏得阿州共和黨聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)支持，已特別為錯誤率居高不下的阿州設下例外條款，可能2030年才解除。如果沒有這項例外條款，阿州就得為其錯誤率承擔近4000萬元成本。

分析師指出，根據「大又美法」減少聯邦政府行政成本條款，阿拉斯加州每年糧食券支出成本預計增加約1100萬元。

阿拉斯加州公共援助處(Division of Public Assistance，DPA)聲明表示，糧食券資格規定複雜、人工處理流程、勞動力不足，讓糧食券申請處理作業延誤，也讓糧食券付款持續出現高錯誤率。阿州衛生廳發言人埃斯特拉達(Mirna Estrada)表示，DPA正循序推動一項獲得聯邦政府批准的現代化改造計畫，內容包括IT升級、流程重新設計改進等等，預計2028年完成，屆時可望明顯降低出錯率。

精華 FAQ

  • 農業部最新報告指出，阿拉斯加州今年糧食券付款出錯率為23%，雖低於去年的25%，但仍遠高於全國平均的11%，且連續第四年居全美最高。

  • 新法首次要求各州依付款錯誤率分擔部分成本，但阿拉斯加因特別例外條款暫不受影響；若無此條款，州政府可能需承擔近4000萬元成本。

  • 阿拉斯加公共援助處表示，資格規定複雜、人工處理過多與人手不足，導致申請延誤和付款錯誤；目前正推動IT升級與流程重整，預計2028年完成。

喬治亞州 農業部 糧食券

上一則

謊稱接種疫苗亡 愛達荷母悶死18月大雙胞胎

延伸閱讀

糧食劵錯發率近15％ 高居全美前幾名 伊州恐失7億元補助

糧食劵錯發率近15％ 高居全美前幾名 伊州恐失7億元補助
新規禁糧食券購甜飲料糖果 聯邦法官放行

新規禁糧食券購甜飲料糖果 聯邦法官放行
大又美法滿周年 高收家庭受惠大

大又美法滿周年 高收家庭受惠大
參議院9個席次 今年最可能翻轉…共和黨6民主黨3

參議院9個席次 今年最可能翻轉…共和黨6民主黨3

熱門新聞

堪薩斯州一名21歲的亞裔男大生張肯尼(Kenny Truong，音譯)，不幸在俄勒岡州的藍池溺亡。(Gofundme)

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

2026-07-01 10:25
新澤西郊區的搶房熱潮仍看不到盡頭，買家為了成功買到房子，不惜大幅加價競標。圖為新澤西房子。（美聯社）

非買不可？新州「搶房」失控 加價數十萬還搶不到

2026-07-01 16:22
維州5死44傷大車禍涉案司機董靖生的照片。(拉帕漢諾克地區監獄)

狂撞10車奪5命 華裔司機出庭拒認罪 全案交付陪審團

2026-07-02 09:01
俄州檢察長威爾遜(Andy Wilson)說明該州一處住宅，發現16名孩童遭虐。(美聯社)

連牲畜都過得比較好 俄州檢察長痛揭16童遭恐怖虐待

2026-07-01 15:41
勞登郡警長辦公室公布涉及金條詐騙的嫌犯，為華裔男子吳俊傑(Junjie Wu，音譯)。(勞登郡警長辦公室)

修復電腦竟要求支付金條得逞 維州華男詐騙落網

2026-07-01 10:01
波士頓巡警協會批波士頓市長吳弭(右)、警察局局長寇克斯(右二)不承認波城犯罪率飆升的問題。(美聯社)

波士頓警察工會批吳弭 不承認治安惡化 恐淪為芝加哥

2026-07-03 09:45

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相
徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠

徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強