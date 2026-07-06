煙火未妥善處理 維州勞登郡住宅大火 財損120萬元
維吉尼亞州國慶夜驚傳嚴重火警，該州Ashburn市於4日國慶當晚發生一起住宅火災，火勢迅速蔓延並波及鄰近兩棟房屋，造成高達近120萬元的慘重經濟損失。消防單位調查後證實，起火原因為施放後的煙火未經妥善處置便遭丟棄。
勞登郡(Loudoun County)消防局表示，4日晚間9時30分剛過，消防單位便接獲報案，指稱鹿跑徑(Deer Run Way)20900街區發生住宅火警。當消防隊員趕抵現場時，發現該棟獨棟別墅的車庫已陷入一片火海，熊熊烈火更直接穿透屋頂。
這場大火造成三名居民因傷送醫，幸而屋內的煙霧報警器當時正常運作，及時發出警報讓住戶得以逃生；另有兩隻寵物犬在此次火災中流離失所。
勞登郡消防官員藉此案例強烈呼籲公眾：在丟棄使用過的煙火前，務必將其完全浸泡在水中；且絕對不要嘗試重新點燃未爆的「啞彈」煙火。
這並非今年國慶期間的單一事件，維州戴爾城(Dale City)當晚亦有三棟聯排別墅因煙火引發火災，導致10人無家可歸。根據美國國家消防協會(NFPA)的歷史數據統計，光是在2024年，全美就有超過3萬4000 起火災是由煙火所引發，其中高達3246起屬於嚴重的建築物火災，不可不慎。
消防單位調查後確認，起火原因是施放後的煙火未經妥善處置便遭丟棄，殘餘火星引燃住宅車庫，進而迅速擴大成火災。 這場火災導致三名居民因傷送醫，兩隻寵物犬流離失所，並波及鄰近兩棟房屋，整體財損高達近120萬元。 消防官員提醒，使用過的煙火應先完全浸泡在水中再丟棄，且絕對不要嘗試重新點燃未爆的煙火，以免再度引發火警。
精華 FAQ
消防單位調查後確認，起火原因是施放後的煙火未經妥善處置便遭丟棄，殘餘火星引燃住宅車庫，進而迅速擴大成火災。
這場火災導致三名居民因傷送醫，兩隻寵物犬流離失所，並波及鄰近兩棟房屋，整體財損高達近120萬元。
消防官員提醒，使用過的煙火應先完全浸泡在水中再丟棄，且絕對不要嘗試重新點燃未爆的煙火，以免再度引發火警。
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