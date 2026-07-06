濃霧毀了煙火秀 芝海軍碼頭送免費摩天輪補償

湖濱大道變成大型停車場。(蕭安妮提供)

慶祝美國建國250周年的歷史性國慶夜，芝加哥 海軍碼頭(Navy Pier)更推出將施放史上「規模最大、時間最長」的煙火秀。然而，天公不作美，一場罕見的大霧(marine fog)，讓擠滿碼頭的民眾體驗了一場「只聞其聲」的魔幻煙火秀。為了彌補大家乘興而來、敗興而歸的失望，海軍碼頭宣布，即起提供每周三晚間免費搭乘摩天輪的優惠。

「我們開車開了快兩個小時，結果全卡在通往海軍碼頭的湖濱大道(DuSable Lake Shore Drive)動彈不得。」一位昨晚跟另一半準備去海軍碼頭慶祝的華人 蕭安妮無奈表示。他形容，當時整條湖濱大道簡稱「大型露天停車場」，周邊的所有車輛都在大塞車，眼看著施放時間到了，大家索性搖下車窗，直接在車裡欣賞這場歷史性的高空煙火。

然而，當施放時間一到，大家都傻眼了。由於當時嚴重的雷雨剛過，湖面上泛起伸手不見五指的超濃霧，高空煙火雖然如期升空，但現場的華人與路上千百輛車的民眾，根本什麼璀璨的畫面都看不見。

「真的非常滑稽，整條路上的車都熄火在等，大家只聽到一陣陣像打雷一樣『砰、砰、砰』的巨大爆炸聲，整個天空一下變紅、一下變綠，但全是厚厚的白霧，什麼煙火圖案都沒有！」另一位卡在車陣中的華人留學生 Lisa苦笑著說，「今年是美國建國250周年，很難得體驗第一次看煙火是用『聽』的，同行朋友都打趣，感覺自己瞬間變成二百五。」

面對這場被濃霧徹底吞噬的「盲盒煙火秀」，海軍碼頭官方5日在官網發表聲明，對能見度不佳嚴重影響遊客體驗深表遺憾與失望。

為了彌補全城民眾與遊客，海軍碼頭在聲明中加碼宣布：即日起至勞工節(Labor Day)期間，除了原定每周三、周六晚間會繼續施放免費煙火外，每周三晚間6時起，將特別開放民眾「免費搭乘百年摩天輪」。昨晚沒看成煙火的朋友，接下來的周三不妨提早出發，換個方式去海軍碼頭補過國慶。

芝加哥湖濱大道擠滿前往海軍碼頭看煙火的車輛，幾乎動彈不得。(蕭安妮提供)