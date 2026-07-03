我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為老人提供照顧1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說

家暴增加、幫派衝突 芝華人聚居區槍擊暴增

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
越來越多華人遷入的「後院區」，槍擊案明顯增加。(美聯社)
越來越多華人遷入的「後院區」，槍擊案明顯增加。(美聯社)

涵蓋華埠、橋港區(Bridgeport)、卡納里維爾(Canaryville)至「後院」(Back of Yards)等華人聚居區的芝加哥迪林警區(Deering District，第九警分局)，在經歷了去年的歷史性犯罪低點後，今年至今已累計發生多達60起槍擊事件，警方分析，家庭暴力增加以及幫派衝突死灰復燃，為兩大主因。

芝加哥警察局的數據顯示，全市今年的槍擊與謀殺案數量，仍遠低於2022疫情時的峰值，多數地區的犯罪率甚至與去年同期持平或顯著下降。然而，的迪林警區，卻成為殘酷的例外。數據顯示，該區今年至今的謀殺案比2025年同期暴增183%。

關於暴力反彈的主因，警方內部指出，除了家庭暴力在全市範圍內上升外，迪林警區內傳統街頭幫派與新興小派系(cliques)之間的衝突再度死灰復燃。此外，近期出現的多起「單次襲擊導致多人死傷」的槍擊案，也大幅推高了死傷百分比。

長期在當地深耕的非暴力芝加哥研究所(Institute for Nonviolence Chicago)戰略倡議主任卡斯楚(Sam Castro)感嘆，黑幫間的世代宿怨是一顆定時炸彈，「有時候僅僅因為某個幫派成員的忌日，或是某人剛從監獄釋放回歸，就能重新點燃戰火。」

據警方紀錄，這波反彈始於今年3月Justine街的一場雙屍槍擊案，隨後在5月迅速惡化。5月5日，26歲的克魯茲(Krystal Cruz)開車送弟弟的朋友放學途中遭遇摩托車槍手瘋狂掃射身亡，同車兩名幼弟受傷；5月26日則發生了奪走高中生拉米雷斯性命的悲劇。歷史上，該地區由「La Raza」與「Latin Saints」兩大死敵幫派分據東西，衝突地點正位於雙方勢力交界處。

面對盛夏的暴力威脅，民間防制暴力團隊正面臨前所未有的資金與人力危機。卡斯楚透露，該機構近期部分資金中斷，被迫裁撤人力，目前僅剩5名工作人員必須應對廣大南區的危機。

挺警的芝市15區區長羅佩茲(Raymond Lopez)直言，不該再一味依賴輔導計畫，「有些人的犯罪心態，是再多的社福計畫都無法勸導他們回頭的。」他強烈要求市府給予前線警探更多支持、增派警力並與聯邦機構合作跨境追查非法槍枝，鐵腕緝捕那些在社區內興風作浪的關鍵少數(不到200人)核心犯罪分子。

然而，屬於進步派陣營的20區區長泰勒(Jeanette Taylor)則持相反意見，她表示，單靠增加警察和逮捕來解決根本問題。泰勒因此主張，唯有重建街區互信、恢復居民與執法單位之間長期破裂的信任關係，並持續投入資源進行世代維護，才能在根本上阻斷報復性暴力的惡性循環。

精華 FAQ

  • 警方分析指出，家暴案件在全市上升，加上當地傳統幫派與新興小派系衝突回潮，是槍擊暴增兩大主因；另有多起一案多人死傷事件，進一步拉高整體死傷數字。

  • 今年三月的Justine街雙屍槍擊案被視為起點，之後五月情勢惡化，包括Krystal Cruz遭摩托車槍手射殺，以及高中生拉米雷斯遇害，顯示衝突持續升溫。

  • 羅佩茲主張增派警力、與聯邦合作追查非法槍枝，並鎖定少數核心罪犯強力打擊；泰勒則認為應重建居民與執法互信，持續投入社區資源，才能根治報復暴力。

華人 槍擊 芝加哥

上一則

波士頓警察工會批吳弭 不承認治安惡化 恐淪為芝加哥

延伸閱讀

論戰再起 芝加哥周末20多起槍擊 川普又開砲派國民兵

論戰再起 芝加哥周末20多起槍擊 川普又開砲派國民兵
紐約皇后區檢方掃蕩兩起幫派暴力案 27人被控 涉多起槍擊

紐約皇后區檢方掃蕩兩起幫派暴力案 27人被控 涉多起槍擊
波士頓警察工會批吳弭 不承認治安惡化 恐淪為芝加哥

波士頓警察工會批吳弭 不承認治安惡化 恐淪為芝加哥
安全氣囊竊案狂飆 芝城4個月1200起僅1人被捕

安全氣囊竊案狂飆 芝城4個月1200起僅1人被捕

熱門新聞

堪薩斯州一名21歲的亞裔男大生張肯尼(Kenny Truong，音譯)，不幸在俄勒岡州的藍池溺亡。(Gofundme)

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

2026-07-01 10:25
新澤西郊區的搶房熱潮仍看不到盡頭，買家為了成功買到房子，不惜大幅加價競標。圖為新澤西房子。（美聯社）

非買不可？新州「搶房」失控 加價數十萬還搶不到

2026-07-01 16:22
維州5死44傷大車禍涉案司機董靖生的照片。(拉帕漢諾克地區監獄)

狂撞10車奪5命 華裔司機出庭拒認罪 全案交付陪審團

2026-07-02 09:01
越來越多年輕人選擇搬回跟父母同住，原來的房租也成為累積存款的主要來源。(pexels)

UIUC華裔碩士樂當賴家族 兩年存下第一桶金

2026-06-25 09:51
頂尖科技公司的職位，平均薪資比美國公立大學相同職位的人員高出許多。(路透)

密大徵才H-1B 挨轟冷落美國人 業內曝真相：薪資低

2026-06-26 09:26
女子到速食店用餐，不滿餐廳出餐速度太慢竟拔槍大鬧。 (示意圖／AI生成)

點餐等太久火大失控 女子速食店內亮出上膛手槍下場慘了

2026-06-26 22:40

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外
追完仍念念不忘TOP10 「藏海傳」肖戰排第二、冠軍身世超悲涼

追完仍念念不忘TOP10 「藏海傳」肖戰排第二、冠軍身世超悲涼
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？
大膽揭郭台銘從政受挫內幕 她曝曾馨瑩曾憤而離家出走：外人乘虛而入

大膽揭郭台銘從政受挫內幕 她曝曾馨瑩曾憤而離家出走：外人乘虛而入