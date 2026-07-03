家暴增加、幫派衝突 芝華人聚居區槍擊暴增

越來越多華人遷入的「後院區」，槍擊案明顯增加。(美聯社)

涵蓋華埠、橋港區(Bridgeport)、卡納里維爾(Canaryville)至「後院」(Back of Yards)等華人 聚居區的芝加哥 迪林警區(Deering District，第九警分局)，在經歷了去年的歷史性犯罪低點後，今年至今已累計發生多達60起槍擊 事件，警方分析，家庭暴力增加以及幫派衝突死灰復燃，為兩大主因。

芝加哥警察局的數據顯示，全市今年的槍擊與謀殺案數量，仍遠低於2022疫情時的峰值，多數地區的犯罪率甚至與去年同期持平或顯著下降。然而，的迪林警區，卻成為殘酷的例外。數據顯示，該區今年至今的謀殺案比2025年同期暴增183%。

關於暴力反彈的主因，警方內部指出，除了家庭暴力在全市範圍內上升外，迪林警區內傳統街頭幫派與新興小派系(cliques)之間的衝突再度死灰復燃。此外，近期出現的多起「單次襲擊導致多人死傷」的槍擊案，也大幅推高了死傷百分比。

長期在當地深耕的非暴力芝加哥研究所(Institute for Nonviolence Chicago)戰略倡議主任卡斯楚(Sam Castro)感嘆，黑幫間的世代宿怨是一顆定時炸彈，「有時候僅僅因為某個幫派成員的忌日，或是某人剛從監獄釋放回歸，就能重新點燃戰火。」

據警方紀錄，這波反彈始於今年3月Justine街的一場雙屍槍擊案，隨後在5月迅速惡化。5月5日，26歲的克魯茲(Krystal Cruz)開車送弟弟的朋友放學途中遭遇摩托車槍手瘋狂掃射身亡，同車兩名幼弟受傷；5月26日則發生了奪走高中生拉米雷斯性命的悲劇。歷史上，該地區由「La Raza」與「Latin Saints」兩大死敵幫派分據東西，衝突地點正位於雙方勢力交界處。

面對盛夏的暴力威脅，民間防制暴力團隊正面臨前所未有的資金與人力危機。卡斯楚透露，該機構近期部分資金中斷，被迫裁撤人力，目前僅剩5名工作人員必須應對廣大南區的危機。

挺警的芝市15區區長羅佩茲(Raymond Lopez)直言，不該再一味依賴輔導計畫，「有些人的犯罪心態，是再多的社福計畫都無法勸導他們回頭的。」他強烈要求市府給予前線警探更多支持、增派警力並與聯邦機構合作跨境追查非法槍枝，鐵腕緝捕那些在社區內興風作浪的關鍵少數(不到200人)核心犯罪分子。

然而，屬於進步派陣營的20區區長泰勒(Jeanette Taylor)則持相反意見，她表示，單靠增加警察和逮捕來解決根本問題。泰勒因此主張，唯有重建街區互信、恢復居民與執法單位之間長期破裂的信任關係，並持續投入資源進行世代維護，才能在根本上阻斷報復性暴力的惡性循環。