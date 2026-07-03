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波士頓警察工會批吳弭 不承認治安惡化 恐淪為芝加哥

特派員黃惠玲／即時報導
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波士頓巡警協會批波士頓市長吳弭(右)、警察局局長寇克斯(右二)不承認波城犯罪率飆...
波士頓巡警協會批波士頓市長吳弭(右)、警察局局長寇克斯(右二)不承認波城犯罪率飆升的問題。(美聯社)

波士頓市長吳弭(Michelle Wu)過去兩年來不斷宣傳波士頓是全美「最安全的大城市」，然而該市最大的警察工會對此說法極不認同，警告近期頻發的暴力事件與襲警案，正讓這座城市的治安走向芝加哥般的「無法無天」。

波士頓巡警協會(BPPA)日前在社媒直言：「全美最安全的城市？才怪。」這番嚴厲言論的導火線，源於6月29日晚間發生的三起連環槍擊案。此外，網路上正瘋傳一段令人震驚的影片，即6月28日晚間在多徹斯特(Dorchester)，一名波士頓警員試圖逮捕一名嫌犯時，竟遭到圍觀群眾阻撓，群眾向警員投擲飲料與雜物，最終導致嫌犯脫逃。

波士頓巡警協會主席卡爾德隆(Larry Calderone)指出，波士頓目前正面臨嚴重的警力荒，警力缺口高達約600人，導致暴力犯罪增加。他抨擊市府官員態度消極，不願公開承認犯罪率飆升的現實。

卡爾德隆痛批部分市議員，在市預算中要求削減警察加班費等於雪上加霜。

他以瘋傳的襲警影片為例，當時現場聚集了100到150人占領街頭、飲酒並大聲播放音樂，卻僅有一名警察孤軍前往應對。卡爾德隆憤怒表示：「為了省幾塊錢而將公眾與警員的安全置於險境，這簡直是災難，難道非要等到有人受重傷才願意正視嗎？」

面對各界質疑，波士頓警局發言人伯恩斯(Mariellen Burns)回應稱，今年截至目前為止，波士頓的謀殺案數量為7起，去年同期則為16起。波士頓警察局長寇克斯(Michael Cox)7月1日也表示：「今年時間過半，就整體犯罪率而言，我們城市表現得相當不錯。」不過他也坦承「嚴重蓄意傷害案(Aggravated assaults)輕微上升」，且街頭占領的事件確實增加。

對此，卡爾德隆嚴厲反駁了官方用來粉飾太平的統計數據。他直言，謀殺率下降只是因為幸運，「過去四周內有15人遭到槍擊，但這些人活了下來所以沒變成謀殺案數據。」

市議員費林(Ed Flynn)與墨菲(Erin Murphy)也站出來力挺警察工會。費林表示，波士頓是「最安全城市」的說法完全是一個虛假的敘事，墨菲也呼籲市府官員停止躲在安全排名的口號背後。

卡爾德隆警告，波士頓的治安正面臨關鍵轉折點，周末槍擊案已變得越來越頻繁。「如果我們動作太慢，讓波士頓淪為下一個芝加哥或巴爾的摩，那這場治安戰役我們就徹底輸了。」

精華 FAQ

  • 工會認為吳弭長期宣稱波士頓是全美最安全大城市，卻未正視近期暴力犯罪、槍擊與襲警事件增加，等於以口號掩蓋治安惡化的現實。

  • 包括6月29日晚間三起連環槍擊案，以及6月28日晚在多徹斯特，警員逮捕嫌犯時遭群眾阻撓、投擲雜物，最後讓嫌犯逃脫。

  • 市府引用謀殺案下降與整體犯罪率表現不錯作回應；工會則強調警力短缺、暴力案件增多與街頭占領頻繁，認為官方統計不足以反映真實風險。

吳弭 芝加哥 波士頓

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