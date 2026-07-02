全美首例 維州即起強制嚴重超速者安裝限速器
在維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)的一輛測試車內，駕駛將油門踩到了底。此時車內響起刺耳的警報聲，提醒駕駛已經超速，然而無論駕駛怎麼用力踩，車速依然死死固定在法定速限內。這並非汽車故障，而是「智慧速度輔助系統(Intelligent Speed Assistance，簡稱 ISA)」正在發揮功能。這項從7月1日啟用的裝置，也讓維州成為全美第一個全面落實該科技執法的州。
維州這項歷史性新法，即日起賦予法官可針對「時速超過100哩的超級超速者」以及「特定超速累犯」，強制要求其車輛加裝這種「智慧限速裝置」。
鄰近的華府和馬里蘭州雖已在去年與今年通過了類似法律，其他法案也在各州醞釀或立法中，維州官方表示，維州是全美首個將此技術真正落地執行運作的州。
馬州蒙哥馬利郡警官凱普(Patrick Kepp)說，他在2023年的一場執勤車禍中不幸失去雙腿，當時撞擊他的19歲肇事駕駛車速高達時速162哩，且早就是警方的頭痛人物。
這種ISA 智慧限速器的運作邏輯，就如同防範酒駕的「酒精鎖(Ignition Interlock)」，他說，「數據證明加裝酒精鎖能大幅降低酒駕的再犯率。我們衷心希望這些限速裝置也能降低馬路上的瘋狂車速，讓所有人的道路更安全。」
前維州法官、現轉為限速器倡議者的卡西迪(Michael Cassidy)坦言，在他過去執法的費爾法克斯郡法庭上，「時速破百哩的超速罰單屢見不鮮，」他表示，對於某些超速慣犯來說，傳統的坐牢、罰款或吊銷駕照，嚇阻效果相當有限，智慧限速器正是解決這個死角的根本方針。
根據維州前任州長楊金(Glenn Youngkin)去年簽署的法律規定，法官現在有權對任何「行車時速超過100哩」的超速違規者，強制判處在車內安裝這項限速裝置。
這項科技的落地，也告慰了無數因車禍喪生的受害者家屬。來自華府的哈特(Jessica Hart)原本擁有幸福家庭，但2021年，她年僅5歲的寶貝女兒艾莉在華府一處路口慘遭撞死，這場悲劇將她推入了交通安全倡議的世界。對於新法上路，哈特表示：「對於我們這些經歷過這種慘絕人寰悲劇的家庭來說，這項法律的實施，意義非凡。」
這項規定自7月1日起正式生效，讓維吉尼亞州成為全美第一個真正把智慧速度輔助系統落地執行的州，具有指標性意義。 依新法，凡行車時速超過100哩的超速者，或屬於特定超速累犯者，法官都可裁定其車輛加裝智慧速度輔助系統，以限制車速。 其原理類似酒精鎖，都是透過車輛裝置直接限制高風險行為。支持者認為，若能有效抑制飆速，將可降低再犯率並提升道路安全。
精華 FAQ
這項規定自7月1日起正式生效，讓維吉尼亞州成為全美第一個真正把智慧速度輔助系統落地執行的州，具有指標性意義。
依新法，凡行車時速超過100哩的超速者，或屬於特定超速累犯者，法官都可裁定其車輛加裝智慧速度輔助系統，以限制車速。
其原理類似酒精鎖，都是透過車輛裝置直接限制高風險行為。支持者認為，若能有效抑制飆速，將可降低再犯率並提升道路安全。
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