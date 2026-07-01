絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

堪薩斯州一名21歲的亞裔男大生張肯尼(Kenny Truong，音譯)，不幸在俄勒岡州的藍池溺亡。(Gofundme)

堪薩斯州 一名21歲的亞裔 男大生，日前到俄勒岡州 知名景點「藍池(Blue Pool)」遊玩時，一時興起跳入清澈碧藍的池水中，未料因水溫極度冰冷引發身體休克，最終不幸溺水身亡。

當地警長辦公室證實，死者為21歲就讀堪州威奇托州立大學(Wichita State University)商學院學生張肯尼(Kenny Truong，音譯)。他在6月26日晚間9時左右，與好友造訪位於塔莫利奇瀑布(Tamolitch Falls)的藍池，並從懸崖一躍而下。

根據現場目擊者打911報案的說法，張肯尼落水後隨即顯露出體力不支、掙扎著想游回岸邊的痛苦跡象，但不久後便沉入水底。儘管緊急救援人員接報後立刻趕往現場，仍無法挽回這條年輕的生命。

林恩郡警長辦公室發言人在災後發布沉痛警告，指「塔莫利奇瀑布(藍池)是一個令人屏息的絕美勝地，吸引全美及世界各地的遊客前來朝聖。但它同時也是個曾奪走無數生命的地方；如果遊客不了解自己即將面臨的致命危險，悲劇只會一再發生。」

當局指出，藍池周邊的懸崖高度從10呎到60呎不等，許多年輕人喜歡在此挑戰跳水。然而，該處的池水平均溫度僅有華氏37度，如此極端低溫，足以在皮膚接觸水的瞬間引發肌肉痙攣與即時性的「冷休克(Cold Shock)」，讓原本泳技良好的人瞬間喪失游泳能力。

美國農業部林務局(USDA Forest Service)也表示，前往藍池的登山步道地形崎嶇、怪石嶙峋，救援難度極高。更致命的是，該地區幾乎完全沒有手機訊號，一旦發生意外，遊客很難在第一時間聯絡外界，搜救隊往往需要耗費數小時才能抵達現場。

根據張肯尼的領英頁面顯示，表現優異的他原本預計將於今年10月畢業，前途一片光明，如今卻在畢業前夕魂斷異鄉。

張的朋友已在群眾募資平台GoFundMe為其家人籌措喪葬費用。該筆款項將全數交由張的父母，協助處理後續治喪與返鄉事宜。

「藍池」多年來一直令緊急救援人員頭痛不已。2013年，一名俄勒岡大學學生羅維洛(Alex Rovello)從60 呎高的懸崖跳入藍池後不幸身亡。兩年後，一名攝影師不慎墜落45呎深的淺水區，因頭部受到重創而喪命。

然而，在藍池游泳並非未遭禁止。2023年發生一連串的救援事件後，官方曾提議實施禁令，但最終並未通過。