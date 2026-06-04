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1張造價545元 芝城白金漢噴泉頂級法式躺椅上座

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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芝市知名地標白金漢噴泉新增法式風情的綠色盧森堡椅，每張造價超過500元。(特派員...
芝市知名地標白金漢噴泉新增法式風情的綠色盧森堡椅，每張造價超過500元。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥公園管理局(Chicago Park District)仿效法國巴黎的公園文化，在芝市知名地標白金漢噴泉(Buckingham Fountain)增設了100張充滿法式風情的綠色盧森堡椅(Luxembourg chairs)。

這些綠色座椅位於葛蘭特公園(Grant Park)哥倫布大道南301號(301 S. Columbus Drive)的噴泉周邊。本次引進的「盧森堡椅」共有兩種款式，分別為低座扶手椅(low armchair)以及角度微傾的休閒躺椅(reclined lounge armchair)。市府官員表示，此舉旨在鼓勵民眾進行社交聚會。座椅安放後不少市民與遊客坐在新椅子上悠閒地享受日光浴。

芝加哥公園管理局局長兼執行長拉米雷斯-羅薩(Carlos Ramirez-Rosa)在聲明中表示，「這座深受喜愛的噴泉正迎來第99個營運季度，誠摯邀請市民與遊客前來體驗這項新設施，創造屬於自己的葛蘭特公園美景。」

這批座椅是由法國知名家具製造商Fermob生產，造價相當不菲。雖然在Fermob官方網站上，這兩款椅子的單張零售價高達930元與1080元，但根據公園管理局的聲明，此試辦計畫的採購總花費為5萬4438 元，折合下來單張椅子的成本約為545元。

在經費來源方面，知名音樂節Lollapalooza及其主辦方C3 Presents LLC 大力資助了3萬元，其餘的2萬4438元則由公園管理局自行負擔。

市府對法國商務投資署(Business France)表達了感謝，該機構在協助媒合法國與美國的關鍵聯繫、進而「生產與採購這批椅子」上功不可沒。

法國駐芝加哥總領事蒙特爾(Charlotte Montel)在聲明中感性表示：「從巴黎的杜樂麗花園、盧森堡公園，到芝加哥的白金漢噴泉，這些Fermob製造的座椅體現了我們姊妹市的夥伴精神。它們賦予了法式設計與公共空間共享文化全新的生命力，邀請芝加哥人在湖畔品嚐巴黎式的歡聚氛圍。」

芝市知名地標白金漢噴泉新增法式風情的綠色盧森堡椅，每張造價超過500元。(特派員...
芝市知名地標白金漢噴泉新增法式風情的綠色盧森堡椅，每張造價超過500元。(特派員黃惠玲／攝影)

芝市知名地標白金漢噴泉新增法式風情的綠色盧森堡椅，每張造價超過500元。(特派員...
芝市知名地標白金漢噴泉新增法式風情的綠色盧森堡椅，每張造價超過500元。(特派員黃惠玲／攝影)

芝市知名地標白金漢噴泉新增法式風情的綠色盧森堡椅，每張造價超過500元。(特派員...
芝市知名地標白金漢噴泉新增法式風情的綠色盧森堡椅，每張造價超過500元。(特派員黃惠玲／攝影)

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