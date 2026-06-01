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伊州豪撒千萬 將向遭聯邦砍糧食券10萬州民普發400元

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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芝加哥地區的平均油價飆漲，州府徵收的汽油稅收入也大幅增加。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥地區的平均油價飆漲，州府徵收的汽油稅收入也大幅增加。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州議會於6月1日凌晨挑燈夜戰，趕在最後一刻跨越黨派激辯，向州長普立茲克送出總額近560億元的新年度財政預算案。除了暫停凍結原本要調漲的汽油稅外，伊州還將對未符合聯邦新規定而被踢出聯邦糧食補助(SNAP)的10萬州民，每人發放400元的補助金；此外，議員們也悄悄通過自己加薪的提案，使伊州議員們的底薪首次突破六位數。

目前芝加哥地區的平均油價已從先前的每加侖2.91元暴漲至4.82元，部分地區甚至飆破5.99元。執政的民主黨人此次主要仰賴因國際油價飆升而隨之暴漲的汽油銷售稅(Sales Tax)紅利來填補財政缺口，此舉引發共和黨人強烈抨擊，指責民主黨「割百姓韭菜」來營造預算平衡的假象。

本次預算案中與民眾稅賦及荷包最直接相關的五大核心變動：

凍結調漲汽油稅： 為平息大選年的民怨，預算案宣布暫緩原定於7月1日上路的汽油基本稅率通膨調升計畫(每加侖原計調高1.3分)。然而，共和黨預算協判人羅斯(Chapin Rose)痛批這根本是「選舉噱頭」，因為民主黨一方面暫緩微不足道的1.3分，另一方面卻挪用數億元的汽油銷售稅暴利來倒灌營運預算，拒絕真正將超收的稅金退還給加油的民眾。

開徵社群媒體與企業新稅： 在進步派議員的推動下，新預算引入了多項針對大型企業的加稅措施，包括向大型社群媒體公司開徵「每用戶稅」，預計創造2億元收入。

開徵娛樂與數據新稅： 新財案將針對幻想體育(Fantasy Sports)虛擬競賽公司課徵15%的新稅，同時擬對特定數位廣告、預測市場以及販售個人數據的企業課稅。

民生物資稅收挪移： 糖果、軟性飲料以及梳洗用品的銷售稅收(約7900萬元)，在未來一年內從原本的基礎建設資本基金中挪出轉供政府日常營運開支使用。

學用品免稅期回歸： 重啟了為期10天的「開學季學用品銷售稅假期」，減輕家長育兒負擔。

此外，該預算案也引發不小社會爭議：一是在這份龐大預算中，議員們秘密為自己加薪3.2%，讓伊州議員底薪首次突破六位數大關，達到10萬1450元；二是州政府大手筆撥款7000萬元，準備向因未符合聯邦新規定而被踢出聯邦糧食補助(SNAP)的10萬名州民，每人發放400元的補助金，遭共和黨人質疑是在用納稅人的錢和聯邦法規對著幹。

本預算案預計於7月1日實施，預估年度結束時將留有約1億元的微幅盈餘。

伊州 芝加哥 油價

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